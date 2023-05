Manoel Soares sairá do Encontro? Saiba o que pode acontecer com jornalista

Colunista revela futuro incerto de Manoel Soares dentro da TV Globo após polêmicas com Patrícia Poeta no Encontro

O apresentador Manoel Soares (42) tem enfrentado uma onda de incertezas dentro da TV Globo após os problemas com Patrícia Poeta (46), no programa Encontro. As confusões quase que diárias entre os dois têm gerado preocupação na emissora, que já tem pensado em seu futuro na atração.

Conforme informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, a saída de Manoel Soares do Encontro é quase certa e deve acontecer a partir de julho, quando ele fará um ano no comando da atração ao lado de Patrícia.

A princípio a Globo estaria pensando em transferir Manoel para o É de Casa, programa que ele atuou entre 2020 e 2022. No entanto, parece que o jornalista não é uma pessoa querida entre os integrantes da produção, que já têm realizado protestos.

"Tem muita gente que já trabalhou com ele lá, e temem que a relação nos bastidores possa azedar", disse uma fonte ao colunista. "Ninguém quer ele de jeito nenhum de volta", confirmou mais uma.

As polêmicas envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares têm sido percebidas pelo público de casa desde as primeiras semanas que o programa foi ao ar. Muitos acreditam que a apresentadora estaria tratando o colega com ignorância e por vezes proporcionando constrangimentos ao vivo.

No entanto, nos bastidores da atração matinal o contrário tem acontecido. Funcionários da TV Globo constantemente têm exposto que Manoel seria mal educado e autoritário, o que torna sua presença na emissora como detestável.

Embora muito se especule sobre o futuro de Manoel Soares na emissora carioca, ainda não há nada confirmado. Segundo a assessoria da Rede Globo, ele segue apresentando normalmente no Encontro e no Papo de Segunda, no GNT, programa ao qual ele passou a integrar recentemente em meio a uma reformulação.