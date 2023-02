Manoel Soares rebate rumores envolvendo Patricia Poeta: 'De verdade'

Manoel Soares reage ao ser questionado sobre sua relação com Patricia Poeta após rumores sobre o programa 'Encontro'

O apresentador Manoel Soares minimizou os boatos envolvendo ele e a apresentadora Patricia Poeta no programa Encontro, da Globo. Eles foram alvos de que a relação deles estaria estremecida nos bastidores da atração, mas isso nunca foi confirmado por eles. Agora, em entrevista ao site F5, ele garantiu que se dá bem com a comunicadora.

“Conheço ela, conheço o filho dela e ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Graças a Deus a nossa relação é ótima e está tudo bem, de verdade”, disse ele.

Ao ser questionado se acompanhou a polêmica, ele negou. “Sinceramente, não prestei a atenção. Tinham outras questões mais sérias para me preocupar, me envolver. Quando você vê, por exemplo, os yanomamis morrendo e pedindo socorro para o Brasil, por exemplo, não consigo prestar atenção em qualquer outra coisa”, disse ele.

Por fim, ele comentou sobre o novo desafio profissional de apresentar dois programas na TV: o Encontro na Globo e o Papo de Segunda no GNT. “Vou fazer os dois programas e para mim é importante fazê-los porque gosto muito da TV aberta. Gosto da possibilidade de falarmos naquele horário da manhã com pessoas do Amazonas, do Rio Grande do Sul e de todo Brasil sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade. É um canal direto, sabe? É como um compromisso pessoal. Já o Papo de Segunda é aquela janela, aquele diálogo com outro público também muito interessante, muito cultural, de troca mesmo”, declarou.

Patrícia Poeta faz desabafo sobre rumores nos bastidores

Patrícia Poeta fez um longo desabafo nas redes sociais para alfinetar os rumores de que existiriam um climão nos bastidores do programa Encontro.

“Antes mesmo de estrear o Encontro, tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia, uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida: ver essa gente inventando história a meu respeito (coisas absurdas, por sinal) magoa demais. Só tenho seguido em frente com o sorriso no rosto, nessa altura da vida, porque amo o que faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida", começou ela.

"Sou humana. Sou mulher, batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem em conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém. Pelo contrário. Lidar com críticas eu aceito, afinal quando colocamos o rosto na TV, sabemos que isso pode acontecer. Agora, mentiras: não suporto. Até porque uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade, mesmo não sendo. Mentiras baixas. Se posso dar um conselho com essa experiência: não apedreje uma pessoa sem saber quem ela é de verdade", finalizou.