Manoel Soares nega demissão e surge indignado após boatos: "Desqualificar negros"

Manoel Soares nega que foi demitido e se pronuncia pela primeira vez sobre os bastidores

O apresentador Manoel Soares desabafou nesta terça-feira, 4, após vazarem detalhes de sua saída da Globo. Após boatos de que sua demissão foi causada após investigações internas, ele surgiu revoltado com os boatos.

"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público. É lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo para sustentar absurdos envolvendo meu nome", declarou ela.

Ele pediu que os fãs não entrem em debates e lembrem que os ataques são mais rudes contra homens negros. "Peço a quem acompanha meu trabalho que não aceite essas provocações, não dê engajamentos para essas mentiras, pois essas notícias falsas vivem disso. Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros", afirmou ele.

Ao final, Manoel Soares negou que tenha sido demitido. "Já vi isso muitas vezes, e meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Minha saída em comum acordo reflete nossa trajetória de profissionalismo e especulações. Reafirmo minha gratidão ao grupo. Estou tranquilo sobre a verdade", disse.

Veja:

Manoel Soares teria sofrido oito denúncias

Os primeiros detalhes das denúncias contra Manoel Soares foram reveladas nesta terça-feira, 4, cinco dias após o global ser desligado da Globo. Todas foram apuradas pelo setor de compliance da Globo, responsável por casos que envolvem o comportamento interno de seus funcionários.

De acordo com informações preliminares, foram tais investigações que culminaram na demissão do profissional, atitude que foi recomendada pelos responsáveis do setor. As informações foram publicadas pela Folha de S. Paulo, que diz que ao menos oito funcionárias fizeram denúncias contra o ex-apresentador do Encontro.