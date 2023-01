Maju Coutinho posta foto rara das férias com o marido

Discreta em sua vida pessoal, Maju Coutinho abriu uma exceção e compartilhou seu álbum das férias com o marido no deserto

Descanso merecido! Maria Julia Coutinho (44), a Maju Coutinho, atual apresentadora do programa Fantástico na TV Globo, fez uma viagem ao deserto do Atacama, localizado no Chile, ao lado do marido, o publicitário Agostinho Paulo Moura (59). A jornalista, que costuma ser bastante reservada em relação a sua vida íntima, mantém o seu casamento longe das câmeras, mas compartilhou alguns registros das férias com os fãs em seu Instagram.

Ao lado do companheiro e dos amigos, o produtor Peterson Gomes e a apresentadora do bem-estar Valéria Almeida, Maju destacou os bons momentos da viagem: “Atacamos o Atacama! Tempo bom! Tempo de férias! Atravessamos o deserto juntos”, escreveu na legenda. Claro, o clique raro foi acompanhado de comentários positivos destinados à jornalista: “Curtam bastante as merecidas férias!” disse uma seguidora. “Ah, eu AMO essa viagem”, Taís Araujo (44), a atriz e colega de bastidores da TV Globo, também fez questão de comentar na publicação da jornalista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

Relembre trajetória de Maju Coutinho:

Em novembro do ano passado, Maria Julia celebrou um ano à frente do Fantástico, programa dominical de reportagens especiais, ao lado da jornalista Poliana Abritta (47): “Hoje completo 1 ano no @showdavida levando na bagagem encontros que encheram minha alma de satisfação e minha cabeça de boas ideias. Só agradeço! Beijos em todos que fazem parte dessa caminhada”, declarou na época.

Mas esse é apenas um dos muitos destaques na carreira da jornalista, que trilhou um currículo exemplar na Globo. Maju iniciou sua carreira na emissora como repórter e durante muito tempo, foi a responsável por anunciar a previsão do tempo, até que passou a comandar o noticiário diário Jornal Hoje. Coutinho alcançou prestígio e chegou a apresentar também o Jornal Nacional, ao lado de William Bonner (59), esporadicamente.