Maju Coutinho comemora 1 ano no Fantástico: "Só agradeço!"

Completando 1 ano como apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho relembra momentos especiais que viveu no programa

Hoje é um dia mais que especial para Maju Coutinho (44), que está completando 1 ano como apresentadora no Fantástico, da TV Globo.

Na manhã desta segunda-feira, 21, a jornalista usou suas redes sociais para celebrar a data. Em seu perfil no Instagram, ela relembrou alguns momentos especiais que vivenciou durante sua participação no programa.

"Celebração parte 2: Hoje completo 1 ano no @showdavida levando na bagagem encontros que encheram minha alma de satisfação e minha cabeça de boas ideias. Só agradeço! Beijos em todos que fazem parte dessa caminhada", escreveu ela na legenda.

JORNALISTA DE PESO

Recentemente, Maju Coutinho ao lado de Poliana Abritta foram responsáveis por entrevistar Janja, que está prestes a se tornar a primeira dama do Brasil. "Viemos a São Paulo conhecer pessoalmente e conversar com @janjalula, a primeira-dama do Brasil a partir de 1° de janeiro de 2023. É a primeira entrevista dela! Uma conversa franca e importante. Com compromissos e leveza. Uma mulher de presença forte e constante que caminha ao lado de @lulaoficial. Você vai ver domingo, no @showdavida".