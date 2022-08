Maisa Silva celebra volta aos bastidores da série De Volta aos 15: ''Tá na hora''

Maisa Silva exibiu alguns bastidores da segunda temporada da série da Netflix, De Volta aos 15

Nesta segunda-feira, 8, Maisa Silva (20) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como está sendo o retorno aos bastidores da série De Volta aos 15, que ganhará uma segunda temporada.

A atriz publicou uma série de imagens onde ela exibe alguns desses bastidores, entre elas uma foto da capa do seu roteiro, um dos sets de filmagem e também o tênis de sua personagem, Anita.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Tá na hora de voltar no tempo, anitinha malukinha".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Aguardando a segunda temporada!", disse um. "Boas gravações!", desejou outro. "O comeback da maior!", escreveu um terceiro.

Alguns famosos, amigos de Maisa, também aproveitaram para desejar um bom trabalho para a atriz: "Bora nitinha! M*rda pra nós!", disse Camila Queiroz, que divide o personagem Anita com Maisa. "Ainda Anitinha!", falou João Guilherme, que também está no elenco do projeto. "Meu Deus, ansiosa já estou!", escreveu ainda Larissa Manoela.

