Maisa deixa a lingerie à mostra em novo look todo branco

Maisa Silva ostenta o decote e a cinturinha ao apostar em look de grife em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 11h37

A apresentadora e atriz Maisa Silva (20) deixou os fãs encantados ao compartilhar novas fotos do seu look estiloso. No último final de semana, ela apostou em um modelito da grife Fendi e mostrou toda a usa elegância.

Nas imagens, a musa deixou o blazer aberto e dispensou uma blusa, deixando à mostra o top da lingerie. Além disso, ela também exibiu uma parte da barriguinha sarada.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Gatona”, disse um seguidor. “Meu Deus, que linda”, declarou outro. “Perfeita demais”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva comenta os rumores sobre o Vídeo Show

A apresentadora e atriz Maisa Silva falou sobre os rumores de que poderia apresentar o Vídeo Show em um retorno da atração à TV. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ela não confirmou e nem negou os rumores, apenas comentou sobre a repercussão do tema.

“Acompanho esse pedido das pessoas pelo meu nome no Vídeo Show e vejo que a repercussão é positiva. As pessoas querem me ver na TV, e isso é sempre bom. Saí da TV há pouco tempo e já querem me ver de novo. Melhor assim, né?”, disse ela.

