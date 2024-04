Mãe de Dani Bavoso revela o que atriz faria com prêmio de R$ 1 milhão de A Grande Conquista 2

Vera Regina diz que atriz e apresentadora Dani Bavoso tem grandes chances de conquistar o público e entrar para a Mansão de A Grande Conquista 2

Dani Bavoso (45), atriz e ex-repórter da Record, está entre os participantes do reality show A Grande Conquista 2, que estreia na próxima segunda-feira, 22. Seu nome foi anunciado oficialmente na última quinta-feira, 18, durante coletiva de imprensa em Itapecerica da Serra, São Paulo, sede da atração. Na torcida para que a mineira consiga entrar na Mansão - que terá apenas 20 vagas, e estão na disputa 100 candidatos -, está a mãe da artista, Vera Regina Bavoso. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela como a artista se preparou para o confinamento e o que faria com prêmio de R$ 1 milhão.

O desejo de Dani de encarar um reality show era antigo. “A Dani é uma menina muito comunicativa e muito alegre. E, quando ela entrou na Record, assim que começou a entrevistar o pessoal na saída (eliminação) da Fazenda e da Grande Conquista (primeira temporada), ela sempre se via nesta situação. Ela é uma pessoa muito competitiva e muito comunicativa. Então, quando tinha as provas, ela ficava torcendo, ela ficava agitada, querendo estar ali. Então, achei muito natural, quando ela recebeu o convite, falar que ia imediatamente. Com garra, com vontade, com sangue nos olhos. Ela gosta, é uma coisa que ela gosta, é uma coisa que brilha no olho dela”, diz Vera.

A mãe da atriz revela que está ansiosa para ver a filha no programa e confessa que vai sentir saudades, pois as duas se falam diariamente. “Para te falar a verdade, a gente fica sempre ansiosa, a gente que é mãe, ela é minha única filha (...) Falo com ela todos os dias, e ficar imaginando alguns dias sem falar com ela, é uma coisa meio complicada, mas eu brinco muito que vou vê-la todos os dias na TV, né? E acho que depois de três meses, quando ela sair ganhadora, vencedora do programa, vou ter que instalar umas câmeras na casa dela para poder ficar assistindo, porque acho que vou vê-la mais pelo Play Plus do que vejo todos os dias (risos)”, fala.

“Então, ansiedade eu não vou te dizer que não tenho. Tenho, mas torço tanto pela minha filha, quero tanto que ela siga o caminho que ela escolheu e que ela seja feliz nesse caminho. E se esse caminho é esse, eu dou a mão para ela e nós vamos seguir por ele juntas”, emenda.

Vere Regina aposta que Dani vai conquistar o público com o seu jeito divertido. “Ela é uma pessoa muito bem-humorada, muito alegre. Eu brinco muito com ela. Todo papel de comédia (...) Ela fez uma peça chamada Deja Vu, e ela era muito engraçada. As pessoas riam muito. A Dani é quieta, calada, mas só olhando, ela é engraçada”, afirma.

“Quando eu voltava do trabalho, trabalhava no Palace, na casa de shows que teve aqui em São Paulo, uma casa igualzinha a do Rio de Janeiro, chegava em casa às vezes cansada, chateada com alguma coisa, ela conversava comigo, 15 minutos me contando um caso. Eu esquecia porque estava triste (risos). A Daniela é uma pessoa engraçada, bem-humorada, alegre. Ela conta muito caso, muita história. Ela agrega, é uma pessoa que traz as pessoas. A casa da Daniela é sempre muito cheia, tem muita gente. Ela é agregadora. Acho que isso conquista as pessoas. Pelo menos ela tem conquistado muita gente assim. Acredito que ela continue conquistando”, continua Vera.

PRÊMIO DE R$ 1 MILHÃO

Se conquistar o prêmio do programa, Dani deve realizar alguns de seus maiores desejos. “As duas coisas que a Dani mais gosta é de ler, estudar, se aprimorar no trabalho e na profissão dela; e viajar. São as duas coisas que ela mais ama na vida. Ela ama viajar! A gente viaja todo final do ano em família, vamos em sete pessoas, para fora, para viajar e estudar. Creio que (...) A gente não falou muito sobre isso, ela estava tão focada em: ‘Nossa, o que eu vou fazer? Que provas será que terão? E tal’. A gente não falou muito sobre isso, mas, com certeza, investir no trabalho dela, em cursos, para se aprimorar e viajar”, conta.

Para entrar no reality, a artista resolveu se preparar fisicamente. “A Dani, como ela acompanha todos os programas, fez todos, desde o primeiro, desde a primeira A Fazenda, desde o primeiro Power Couple (...) Sobre o programa em si, não, creio que não. Mas, assim, ela procurou um ortopedista, ela fez fisioterapia para fortalecer o joelho, fortalecer os braços para poder fazer algumas provas. Ela intensificou mais a academia. Pelo menos, o que eu tenha presenciado, foi isso”, diz.

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dani Bavoso é formada desde 2005 pelo Teatro Escola Célia Helena. Na televisão, participou de diversas publicidades e em novelas como A Favorita (Globo) e Jesus (Record). Durante oito anos, trabalhou como apresentadora dos conteúdos digitais do R7.com e também como locutora.

A atriz é noiva do advogado Ricardo Fuga e mãe de Antônio (15), fruto do relacionamento com o ator Pedro Lemos.

Dani Bavoso com a mãe Vera Regina e a avó Landa, que hoje tem 101 anos - Arquivo Pessoal

SOBRE O PROGRAMA

A Grande Conquista 2, que estreia na próxima segunda-feira, 22, sob o comando de Rachel Sheherazade (50), será dividida em duas fases. Na primeira etapa, 100 participantes, entre famosos e anônimos, irão morar em uma vila e enfrentarão perrengues em busca das 20 vagas na Mansão — que é justamente o cenário da segunda etapa do programa, onde eles entram na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

A novidade é que a primeira fase, a da vila, será maior, com 19 dias de confinamento, sendo 18 dias no ar. Durante essa fase, os participantes terão que dar um jeitinho para conviver em três casas. Uma delas foi projetada para 5 pessoas e receberá 47 pessoas; outra, para 7, terá 33 participantes; e a terceira, com 9 acomodações, terá 29 pessoas.