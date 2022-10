Luiza Gattai celebra a repercussão do sucesso da série Turma da Mônica

Luiza Gattai revela que é reconhecida nas ruas por sua personagem na série Turma da Mônica

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 18h21

A atriz e cantora Luiza Gattai (15) está radiante com o sucesso do seu trabalho na série Turma da Mônica, do Globoplay. Ela interpretou a personagem Caminha Frufru na trama e contou que é reconhecida nas ruas por causa dela.

“A repercussão da série foi enorme, principalmente nas redes sociais. Os fãs demonstram muito apego pelos personagens. Diariamente sou reconhecida e, principalmente, as crianças um pouco mais novas sempre falam comigo. Adultos e adolescentes também. Impressionante como Turma da Mônica atinge todas as idades”, disse ela, que ainda relembrou a sua personagem. “A Carminha Frufru tem uma obsessão com perfeição e em ser a número um em tudo, mas não é tão segura quanto aparenta ser. Na série, ela tem que resolver questões internas, além de descobrir que perfeição não existe”, afirmou.

Luiza Gattai também é cantora e adora soltar a voz. Ela faz aulas de canto e costuma postar suas composições autorais nas redes sociais. Recentemente, ela gravou uma participação no EP Conexões, que é do ator Gabriel Moreira – que interpreta o Cascão na Turma da Mônica. “Fiquei muito feliz e grata quando eme convidou para participar do EP. Foi muito legal essa conexão que tivemos através da atuação e depois com a música. É tudo arte. Gostei do Gabriel logo de cara, ele é divertido, criativo, talentoso, e, quando descobri que ele também é cantor e compositor, foi uma inspiração”, disse ela.

Porém, Gattai descarta a possibilidade de escolher entre atuar ou cantar. “A música exerce um papel muito importante na minha vida, desde pequena. Sempre gostei de transmitir minhas emoções através da música. É difícil escolher entre atuação e canto: amo os dois!”, afirmou ela, que já participou do The Voice Kids, da Globo, em 2016.

