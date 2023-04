Lucy Alves exibe barriga falsa nos bastidores de 'Travessia'

A atriz Lucy Alves chocou ao aparecer com barriga falsa de grávida nos bastidores da gravação de 'Travessia'; veja o antes e depois

Nesta segunda-feira, 24, a atriz Lucy Alves (37) decidiu mostrar os bastidores de sua mudança de visual antes das gravações de ‘Travessia’, da TV Globo, e um detalhe roubou a cena.

A artista que interpreta Brisa na trama posou em frente a um espelho diretamente de um dos camarins dos Estúdios Globo, e surpreendeu ao exibir uma barriga postiça de grávida para gravar uma cena especial. Na reta final da produção, a personagem vai engravidar de de Oto (Romulo Estrela).

De acordo com a colunista Patricia Kogut, do site Notícias da TV, ela terá ajuda para desvendar o mistério sobre os resultados negativos do seu teste de DNA com o filho, Tonho (Vicente Alvite).

A novela Travessia chega ao fim na primeira semana de maio e será substituída por Terra e Paixão, nova novela das 9 de Walcyr Carrasco.

VEJA O STORY DE LUCY ALVES:

Foto: Reprodução/Instagram

