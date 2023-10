Lucio Mauro Filho celebra 2 anos de parceria com Marcos Mion no 'Caldeirão'

O ator e cantor Lucio Mauro Filho comemorou os 2 anos do programa comandado por Marcos Mion

Lucio Mauro Filhousou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que neste sábado, 7, o programa Caldeirão com Mion, da Globo, completou dois anos no ar, e o artista, que faz parte da banda da atração, fez questão de celebrar e agradecer a parceria com o apresentador Marcos Mion.

"2 anos de um amor que não se explica, de uma família linda, de artistas e técnicos que se respeitam, se admiram e fazem de tudo para entregar o melhor entretenimento possível para nossos amados telespectadores. O lindo encontro de almas que representa a minha parceria com esse cara iluminado, estendeu-se para todos os setores, pois o afeto com qual Geninho Simonetti, Ieie Marcondes, LP Simonetti e Boninho formaram essa família, só podia resultar nessa imensa vitória!", começou o ator e cantor.

Em seguida, Lucinho falou sobre os convidados que participaram do programa deste sábado. "E pra celebrar uma festa dessa, tinha que ser mesmo a Rainha Ivete Sangalo, um exemplo para todos nós! Que felicidade receber Emanuelle Araújo, Gominho, Lore Improta e Majur, para fazer desse dia tão histórico!", acrescentou.

Por fim, o artista agradeceu sua banda e toda a produção do programa. "Obrigado meus filhos maravilhosos, por serem a banda mais amada da TV brasileira e por fazerem tanto pelo Papyto! Maurição, Lucas e Fabiano por transformarem minha vida. Todos os nossos companheiros de Caldeirola, nossos produtores queridos, figurino, maquiagem, cenário, toda nossa equipe técnica! Essa Família é muito unida! Vida longa ao Caldeirão! Te amo Mionzera! Para o infinito e além!!!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial)

Lucio Mauro Filho se declara ao comemorar 25 anos com a esposa

Em setembro, Lucio Mauro Filho encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma linda declaração para a esposa, Cínthia Oliveira, com quem completou 25 anos de relacionamento. "25 anos ao lado da minha Cici, enfrentando todos os desafios, dividindo todas as felicidades, vivendo o amor na plenitude. Desde o começo, desconfiei que seguiríamos juntos. É um amor inexplicável, que me completa, me define. Os melhores momentos, as maiores conquistas, tudo isso vivi a seu lado. Continuo te olhando para com admiração e desejo [...]". Veja as fotos e a declaração completa!