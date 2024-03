Luciano Huck sai em defesa de Dona Déa após críticas

Luciano Huck faz questão de defender sua amiga, Dona Déa Lúcia, no Domingão com Huck após ver críticas para ela

O apresentador Luciano Huck saiu em defesa de sua amiga Dona Déa Lúcia ao ver que ela foi alvo de críticas nas redes sociais. Em uma gravação do programa Domingão com Huck, ele falou sobre o quanto admira a profissional e a deixou emocionada.

De acordo com o Jornal O Globo, Déa foi alvo de críticas nas redes sociais por causa da bronca que deu em Yasmin Brunet após ela ter sido eliminada do BBB 24. Então, Huck aproveitou a gravação desta semana para dizer que não vai deixar a amiga ser criticada.

“Não aceito que desrespeite ela na vida real ou virtual”, afirmou ele. Huck ainda disse que conheceu Dona Déa no velório de Paulo Gustavo, que é filho dela, e os dois se tornaram amigos. “Ela nunca mais saiu da minha vida. Eu acho que ela é uma mulher incrível, corajosa, que fala do jeito que as pessoas entendem”.

Dona Déa ficou emocionada com o carinho dele e agradeceu pelo apoio.

Dona Déa entrega colega de programa:

Um momento divertido bombou logo no início do Domingão exibido neste domingo, 31. É que Luciano Huck apresentou os convidados da atração quando foi "bajulado" por um dos participantes. Trata-se do humorista Rafael Portugal, que cobriu o comandante de elogios. "Você é de fato um dos maiores desse país, quiçá do mundo. E ainda é muito bonito", disse.

Depois, o apresentador ainda quis saber de dona Déa se ela achou justa a indicação de Portugal ao Melhores do Ano de melhor humorista. Ela respondeu a pergunta e ainda entregou um segredo dos bastidores. É que ela considera Rafael o 'protegido' de Huck; clique aqui e veja a declaração completa de Dona Déa.