Luciano Huck dá pista sobre novo namoro de Murilo Benício

Luciano Huck entrega detalhe sobre o namoro de Murilo Benício: 'Vai namorar lá em Londres'

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 20h57

O apresentador Luciano Huck (50) pode ter entregue um detalhes sobreo novo namoro do ator Murilo Benício (50) durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a grande final da Dança dos Famosos, o artista foi convidado para ser jurado da atração e o apresentador agradeceu pela presença dele. Porém, em seu recado, Huck entregou o detalhe de que Benício namora em Londres.

Murilo Benício é apontado como o novo namorado da jornalista Cecília Malan (39), que é a correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra. Porém, eles nunca assumiram o suposto relacionamento. No Domingão, Huck disse que o ator vai namorar em Londres, expondo o suposto namoro do ator com a jornalista.

“Vou reforçar que ele estar aqui hoje é uma declaração de amor, de amizade que eu estou recebendo hoje”, disse ele, e completou: “Porque ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode. Mas eu falei: Murilo, com esse sucesso de Pantanal, vem aqui fazer um carinho no amigo, ao vivo”.

Vale lembrar que Murilo Benício e Cecília Malan nunca assumiram um possível relacionamento. Eles são apontados como um casal desde o final de 2021, mas nunca apareceram juntos ou falaram sobre o assunto publicamente.