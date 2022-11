Luan Santana compartilha os bastidores das gravações de seu especial de fim de ano

O cantor Luan Santana mostrou em suas redes sociais um pouco das gravações de seu especial de final de ano

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 18h28

Nesta terça-feira, 1, Luan Santana compartilhou com seus seguidores no Instagram um pouco dos bastidores no seu especial de final de ano.

O cantor apareceu em uma cidade cenográfica feita especialmente para a atração televisiva que comemorará os seus 15 anos de carreira e o lançamento de seu novo álbum “Luan City”.

Nos stories, o artista apareceu andando em um carrinho nos estúdios da Rede Globo e comentou: “Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Ontem eu não podia, mas hoje eu posso”.

Luan mostrou diversos detalhes de sua cidade, que inclui até um jornal próprio com letras de suas músicas mais famosas.

E as surpresas não pararam por aí! O sertanejo ainda revelou que o especial será comandado pelo apresentador Pedro Bial.

O dono do hit “Coração Cigano” ainda apareceu fantasiado de piloto ao lado do ex-apresentador do BBB. “Uma conversa entre dois pilotos experientes”, escreveu Luan na legenda da foto.

Reprodução: Instagram

Fim de ano!

Ainda nesta terça-feira, 1, detalhes sobre o especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos foram divulgados pela Rede Globo.

A cantora e atualmente protagonista da novela “Travessia”, Lucy Alves irá dividir o palco com o Rei na noite do dia 23 de dezembro.