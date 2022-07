Longe da TV, Sergio Chapelin aparece barbudo na Globo

Após se despedir do Globo Repórter, Sérgio Chapelin surge em novo vídeo na Globo e o novo visual com barba rouba a cena

O apresentador Sérgio Chapelin (81) surpreendeu os telespectadores da Globo ao fazer uma rara aparição na TV. Ele está longe da telinha desde que se aposentou em 2019, época na qual deixou o comando do programa Globo Repórter. Neste domingo, 17, ele reapareceu para homenagear o jornalista Léo Batista (89) no programa Esporte Espetacular.

A atração reuniu depoimentos de amigos famoso de Léo Batista para celebrar os 90 anos dele – que serão completados na próxima sexta-feira, 22. Entre os depoimentos, Sérgio Chapelin falou sobre a admiração pelo amigo veterano e apareceu com barba grisalha em um vídeo feito na varanda de uma casa.

“Oi, Léo, muito bom saber que você está agora para completar 90 anos. Eu gostaria de ter a sua fibra. Parabéns e espero que você ainda continue firmão por muito tempo. Um grande abraço desse velho companheiro”, disse ele.

Na época de sua aposentadoria, Chapelin contou que tinha planos de se mudar para sua fazenda no interior de Minas Gerais e levar uma mais tranquila, com direito a cuidados com a roça e passeio a cavalo.

Imagens de Sérgio Chapelin no Esporte Espetacular:

Sérgio Chapelin no programa Esporte Espetacular- Crédito: Reprodução / Globo

Trecho da homenagem do Esporte Espetacular para Léo Batista: