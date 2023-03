Lívia Andrade fica impressionada com comentário de José Loreto: 'Parabéns'

Lívia Andrade elogia atitude de José Loreto, que comentou sobre o climão de estar frente a frente com a ex-namorada no Domingão com Huck: 'Sinceridade'

A apresentadora Lívia Andrade ficou impressionada ao ver o comentário de José Loreto sobre estar frente a frente com a ex-namorada, Rafa Kalimann, no palco do Domingão com Huck, da Globo. Ela elogiou a atitude dele de não fugir de comentar o possível climão entre os dois naquela gravação.

“A gente está aqui impressionados com tudo o que está acontecendo, principalmente pelas verdades sendo ditas no domingão. Eu amo!”, disse ela.

Então, ela comentou que os telespectadores percebem tudo o que acontece no palco. “Quem está em casa sente também, ninguém está vendo só e não está sentindo. Hoje a TV é tão real que passa os sentimentos. Então não dá para estar aqui fingindo que nada está acontecendo que nem já tentaram por qui. Loreto, parabéns pela sinceridade. É lindo isso”, afirmou ela.

Por fim, Dona Deia Lúcia deu risada e brincou com a colega de trabalho. “Lívia adora uma fofoca! Eu não!”, brincou.

Vale lembrar que José Loreto foi jurado no quadro Dança dos Famosos, no qual Rafa Kalimann é uma das participantes. Ao falar sobre o desempenho do grupo dela, ele reagiu ao falar sobre a ex.“É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, afirmou.

Lívia Andrade comenta climão entre Key Alves e João Gomes

A apresentadora Lívia Andrade defendeu a sua posição de ter relembrado que Key Alves disse que já ficou com João Gomes durante um quadro no programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a edição deste final de semana, a loira deixou um climão no ar quando citou a lista de 'ficadas' de Key Alves, que foi quando ela revelou no BBB 23 que já beijou vários famosos, incluindo João Gomes.

No palco, Key Alves estava sendo entrevistada e João Gomes também estava na atração para cantar. Em determinado momento, Lívia Andrade disse que alguém que Key disse já ter beijado estava no palco. A declaração dela repercutiu na internet e ela apareceu no Twitter para se pronunciar sobre o momento.

“Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! [risos] Eu estou lá para isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela.

E ainda completou: “Ah gente, vocês já me conhecem, né? O papo aqui sempre foi reto, sem rodeios, trabalhamos com a verdade! Não é porque está frente a frente que a gente finge que nada aconteceu. Já passou da hora das pessoas terem aquela mesma coragem de quando falam nas coisas né, aff”.