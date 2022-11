Lívia Andrade faz pergunta indiscreta para jogadores no Domingão com Huck

Lívia Andrade choca Luciano Huck com pergunta inesperada para os jogadores da seleção brasileira de futebol

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 18h25

A apresentadora Lívia Andrade voltou ao palco do Domingão com Huck, da Globo, neste domingo, 20, e participou de uma interação do apresentador Luciano Huck com os jogadores Alisson e Casemiro, que fazem parte da seleção brasileira de futebol masculino. Os atletas comentaram sobre a expectativa para a Copa do Mundo do Catar, mas foram surpreendidos com uma pergunta indiscreta de Lívia.

Em um momento da conversa, ela quis saber sobre como é o banheiro no hotel no Catar. Isso porque surgiram rumores de que eles poderiam ter que usar o banheiro típico da região, que é conhecido como 'banheiro turco' e é um buraco no nível do chão e deve ser usado com a pessoa agachada. Assim, Lívia Andrade quis saber se eles já usaram esse tipo de banheiro diferente do que usamos no Brasil.

“Eu vou falar uma besteira, uma curiosidade, tá? Uma bobagem! Tem privada ou aquele buraco? Vocês já estão craques ali na mira? Fizeram gol?”, disse ela.

O apresentador Luciano Huck ficou em choque com a pergunta e reagiu ao vivo. “Tem o quê? Que negócio? Tem que ficar em pé no banheiro? Claro que não, é banheiro normal”, disse ele. Então, Huck perguntou para os jogadores como é o banheiro do hotel e eles deram risada. “É um banheiro normal”, declararam juntos.

Déa Lúcia manda recado inesperado para Neymar Jr

Ainda na edição ao vivo do Domingão com Huck, a Dona Déa Lúcia, que é mãe do humorista Paulo Gustavo, surpreendeu todo mundo ao mandar um recado para o jogador de futebol Neymar Jr. Aproveitando a participação de Alisson e Casemiro na atração, ela pediu para que eles levassem o seu recado para Neymar.

“Eu queria fazer um pedido. Vovó Déa, vai pedir para você falar para o Neymar para ele não levar tombo, é para ele fazer gol! Um beijo para vocês”, disse ela, deixando os jogadores sem graça.