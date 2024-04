Leva jeito? Virginia Fonseca surpreende com estreia na TV

Programa de Virginia Fonseca surpreende e aumenta o ibope no SBT durante a estreia; influenciadora está pela primeira vez como apresentadora de TV

O programa de Virginia Fonseca estreou no último sábado, 6, com tudo. No comando de sua primeira atração na TV, a influenciadora, que tem milhões de seguidores e fatura muito na internet, surpreendeu com o Sabadou Com Virginia.

Inclusive, a atração conseguiu aumentar o ibope no SBT no horário em 58% com a presença dos sogros da loira, o cantor Leonardo e Poliana Rocha. Além deles, o marido, o cantor Zé Felipe, também participou.

Em clima de famíla, a mãe da loira, Margareth Serrão, e um dos melhores amigos da famosa, o influenciador Lucas Guedes, ganharam um quadro no programa. E o resultado agradou muita gente. "Tô gostando", aprovaram.

Ainda nos últimos dias, bem no dia da estreia do programa, Virginia Fonseca completou 25 anos e fez uma grande comemoração para seu aniversário em sua nova mansão em Mangaratiba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabadou com Virginia (@sbtsabadoucomvirginia)

Virginia Fonseca no lugar de Eliana?

Após o anúncio da saída de Eliana do SBT, os nomes de Virginia Fonseca, Celso Portiolli e Lucas Guimarães são apontados como possíveis substitutos para assumir diferentes atrações na emissora. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Glow News, os influenciadores digitais e o apresentador já estão no radar da emissora, que deve ganhar uma nova grade.

Conforme as informações divulgadas pelo jornalista, uma fonte interna do canal teria indicado que Portiolli é o principal candidato para assumir o posto deixado por Eliana no SBT. Isso porque Celso já está à frente do 'Domingo Legal' há mais de uma década e conseguiu manter o programa com sucesso.

No entanto, caso o apresentador seja promovido a um novo programa na emissora, a atração que ele comanda atualmente poderia passar por algumas mudanças. Nesse contexto, Virginia, a mais nova apresentadora do SBT, poderia comandar um dos quadros de maior destaque da atração de Celso, o famoso ‘Passa ou Repassa’. Saiba mais aqui.