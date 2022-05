Leticia Spiller relembra momento com atrizes em 'O Rei do Gado': ''Minhas divas''

Atriz Leticia Spiller encantou ao mostrar clique com Eva Wilma e Vera Fischer em bastidor de novela

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 12h52

A atriz Leticia Spiller () encantou com uma lembrança icônica de seu passado!

Nesta quinta-feira, 12, a artista entrou no clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de quando trabalhou com Eva Wilma (1933-2021) e Vera Fischer (70) em O Rei do Gado.

Nos bastidores da trama, de 1996, Leticia Spiller surgiu com as atrizes emblemáticas. "Momento lindo no intervalo de gravação de O Rei Do Gado entre minhas Divas, Musas maravilhosas @evawilmaoficial @verafischeroficial", mostrou a loira.

A atriz falou como foi contracenar com ela: "Como aprendi com elas! Obrigado querida Vera por esta lembrança que guardo no coração".

Nos comentários, os internautas admiraram o momento especial. "A foto de milhões", disseram. "Eternas musas", elogiaram outros.

Veja a foto de Leticia Spiller com Eva Wilma e Vera Fischer em O Rei do Gado: