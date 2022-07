Letícia Colin raspa parte do cabelo para viver nova personagem

Prestes a gravar novela, Letícia Colin raspa parte do seu cabelo e arranca elogios

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 21h40

Letícia Colin (32) está se preparando para viver uma nova personagem! Ela vai interpretar Vanessa, na novela Todas As Flores, que estreia em outubro no Globoplay.

E, como sempre muito dedicada, é claro que a atriz já começou os preparativos para ficar a cara da filha da vilã mimada e preconceituosa.

Logo no começo da trama, a menina vai ser diagnosticada com leucemia e, nesta terça-feira, 19, Letícia raspou partes de seu cabelo para viver o papel!

Em seu Instagram, ela publicou um vídeo no qual apareceu no salão de beleza ao cortar algumas mechas de suas madeixas e mostrando o resultado.

“Bastidor com amor”, começou a mãe de Uri (2) na legenda. Em seguida, a artista deixou o texto escrito pela emissora sobre ela: “Letícia Colin é uma camaleoa e não há como negar! Desta vez, para viver Vanessa em Todas As Flores, ela raspou uma parte do cabelo e mostrou que fica linda de qualquer jeito, sim!”.

Confira o vídeo de Letícia Colin raspando parte de seu cabelo para interpretar Vanessa em Todas As Flores: