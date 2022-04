Leticia Colin mostra natação com o filho, Uri, e fãs destacam semelhança: ''Sua xerox''

Atriz Leticia Colin postou registro na piscina ao lado do filho com Michel Melamed, o pequeno Uri, e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 12h50

A atriz Leticia Colin (32) deixou os fãs babando nas redes sociais ao postar um novo clique ao lado do filho!

Esbanjando fofura, o pequeno Uri, de apenas dois anos de idade, fruto do casamento da artista com o também ator Michel Melamed (45), posou com um sorrisão no rosto ao lado da mamãe.

Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, a famosa posou com o herdeiro na piscina de um clube no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor ao fundo.

"Eu e meu pirilampo do amor na natação. Ah, sim. Tem um morro ali atrás com uma estátua interessante :)", escreveu Leticia Colin ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o momento. "Só amor", disse Deborah Secco. "Lindos demais", exaltou Ana Furtado. "Ai, meu Deus, eu não aguento tanta fofura", se derreteu uma fã.

Alguns internautas ressaltaram a semelhança do pequeno com a mãe. "Vizi malia titia, como eu pareço com mainha", "Caraca, ele é muito a sua xerox", "Tal mãe tal filho", destacaram.

Leticia Colin conta que o filho canta 'A Queda'

A motoqueira do The Masked Singer Brasil, Leticia Colin revelou como conseguiu manter o segredo da fantasia. "Falei: ‘Gente, tô muito louca, levando o sigilo até o final, escondendo do meu filho de 2 anos'", disse ela. “Aqui em casa, a gente compõe (música). A gente é bem (alto) astral, sem se levar muito a sério. Brincando mesmo de fazer música. Então, quis esconder muito do Uri fotos da Motoqueira, porque ele é muito falastrão. Falei: ‘Ele vai me entregar!’. Ele ia falar: ‘É minha mãe!’”, recordou a artista em papo com Thaeme, que também foi desmascarada no programa recentemente, no Gshow.

Leticia ainda contou que o pequeno Uri canta A Queda, de Gloria Groove, até hoje.

Confira o registro fofo de Leticia Colin com o filho, Uri: