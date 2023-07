Leo Dias surta após declaração de Larissa Manoela sobre a mãe: "Tá louca?"

Leo Dias surta após no 'Fofocalizando' após atriz dar declaração polêmica na TV

O jornalista Leo Dias surtou nesta quinta-feira, 6, ao repercutir uma declaração de Larissa Manoela sobre a mãe. É que ela declarou em entrevista ao Fofocalizando e afirmou que tem uma "nova família". A declaração gerou revolta dos apresentadores.

"Como assim? Nova família, tá louca? Ela é sua mãe. Não existe ex-mãe", afirmou o jornalista muito revoltado com a frase. Todos aconselharam a atriz a reatar com a mãe e tentar selar a paz.

Isabele Benito também reagiu à declaração. "Não existe falar isso. Que nova família? A vida vai te contar. No fim das contas, é você com você. O presente pode virar um passado bem amargurado", disse ela aconselhando a atriz.

Leo Dias pediu a palavra e surgiu ainda mais irritado. "Não faça isso, Larissa. Se ela estivesse falando de um casamento real, mas é um namorico de jovens. Bofe passa. É sua mãe!", disse ele muito incomodado com a postura da atriz.

A relação entre Larissa Manoela e Silvana Taques está estremecida há meses. A atriz decidiu romper a parceria profissional com a mãe, que não teria reagido bem. As duas não estão sequer se seguindo nas redes sociais.

A DECLARAÇÃO

A atriz Larissa Manoela se pronunciou com sinceridade ao ser questionada sobre a relação com a família. Recentemente, ela rompeu relações com a mãe, Silvana Taques, o que deixou os fãs preocupados. No passado, as duas eram inseparáveis.

Em uma entrevista que será exibida pelo Fofocalizando nesta quinta-feira, 6, ela foi questionada sobre a relação com a família. De maneira sincera e transparente, a atriz esclareceu que agora tem "uma nova família".

“Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, afirmou durante a entrevista para o repórter Fofoquito.