Leo Dias se revolta após ser atacado por Zé Mayer: "Eu tenho como provar"

Ao vivo no 'Fofocalizando', Leo Dias se revolta ao ser chamado de mentiroso pelo galã; entenda a confusão

O jornalista Leo Dias criticou duramente o ator José Mayer durante o Fofocalizando exibido nesta quarta-feira, 5. Ele se irritou após ser chamado de mentiroso e disse que teve acesso ao prontuário médico que comprovaria o surto psicótico sofrido pelo galã.

"Da mesma maneira que fui eu quem noticiou as denúncias de assédio contra o senhor, eu também tenho uma fonte que eu tenho há muitos anos que me passou todos os detalhes. Eu tenho como provar. É melhor não mostrar nada aqui, mas está no prontuário médico, ok?", disparou ele

E não parou por aí. "Eu acho engraçado que ele tá se explicando, mas nunca veio a público falar do caso de assédio. Ele refere atacar a imprensa ao invés de se olhar", disparou o contratado do SBT.

Durante o programa, os apresentadores do vespertino fizeram insinuações sobre as informações, mas não revelaram detalhes das supostas provas.

Ontem, o ator José Mayer reapareceu nas redes sociais após deixar o hospital onde ficou internado para o tratamento da doença autoimune chamada de granulomatose de wegener. Sem citar nomes, ele criticou a notícia de que teria sofrido um surto - a informação foi publicada em primeira mão por Leo Dias.

“Hoje, 4 de abril, eu quero agradecer ao carinho recebido e dizer a todos que se preocuparam comigo que estou bem e recuperado. Infelizmente sofri uma reincidiva da doença autoimune, granulomatose, em meados de fevereiro. Voltei a ser internado em maio, com orientação da junta médica que me acompanha desde o início, para que pudesse fazer a retirada da forte medicação iniciada em fevereiro", afirmou ele.

E completou: "Não tive qualquer diagnóstico de surto psicótico, como foi veiculado. Agradeço aos médicos e aos profissionais de saúde, o carinho do público, e a imprensa que se prontificou a anunciar as novidades divulgadas pela minha assessoria".