Lembra dela? Gorete do 'Pânico' passa por transformação radical no visual

Gorete da Silva, do programa Pânico na TV, realiza transformação em seu sorriso com a ajuda do programa Fofocalizando, do SBT. Veja o resultado!

A vendedora Gorete da Silva, que ficou conhecida quando participava do programa Pânico na TV entre os anos de 2003 e 2012, está com novo visual! Ela ganhou uma transformação em seu visual em um quadro do programa Fofocalizando, do SBT, na última segunda-feira, 10, e exibiu o seu novo sorriso.

Ela passou por uma mudança em seus dentes e ganhou tratamento para melhorar o visual do sorriso e também aproveitou para mudar o cabelo. Apesar da alegria de ver o resultado do tratamento, Gorete confessou que sofreu um pouco durante o processo de mudança. “Eu chorei de dor um pouco. Eu falei: 'Eu quero ir embora'. Passei vários momentos de choro, eu desabafei lá com ela [a dentista]. Obrigada por trazer meu sorriso de volta. Gratidão por tudo o que você fez por mim. Eu vou lembrar para o resto da minha vida”, disse ela no palco da atração.

A dentista do programa informou que o caso de Gorete era grave. “O caso da Goreteera bem preocupante. Ela sabe que se, a qualquer momento, uma dessas bactérias que estava causando uma infecção generalizada no sorriso dela, caísse na corrente sanguínea, ela poderia ter um infarto fulminante”, afirmou.

Antes e depois da Gorete da Silva, que participava do programa Pânico na TV - Fofo: Reprodução/ Fofocalizando, do SBT

Assista aos vídeos:

Que lindo!!! Gorete e a dra. se emocionando no palco do Fofocalizando 🥹💜



"Obrigada por me fazer sorrir de novo"



E ainda teremos esse reencontro Gorete e Nicole Bahls??? AMEI!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/wbEO249hZB — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 10, 2023

O caso de Gorete era MUITO preocupante. Se uma dessas bactérias que estava causando uma infecção generalizada nos dentes dela caísse na corrente sanguínea, poderia acontecer algo extremamente grave!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/HDuveG0vJ4 — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 10, 2023

