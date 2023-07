Lembra dela? Atriz de Explode Coração, Tereza Seiblitz é flagrada no Rio de Janeiro

Veja as fotos atuais da atriz Tereza Seiblitz em um flagra dos paparazzi no Rio de Janeiro

Eternizada na memória popular como a cigana Dara da novela Explode Coração, de 1995, a atriz Tereza Seiblitz esbanjou simpatia ao ser flagrada pelos paparazzi enquanto circulada por um bairro no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 24, a artista acenou e deu sorrisos ao perceber que estava sendo fotografada ao sair de uma loja.

Aos 59 anos de idade, a artista está longe da TV, mas é presença confirmada nos palcos do teatro. Atualmente, ela está em cartaz no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, com o espetáculo Carangueja.

Além disso, a atriz Tereza Seiblitz gravou a série Justiça 2, da Globo, recentemente. Na trama, ela interpreta Santana, mãe da personagem de Nanda Costa. Este trabalho marca o retorno dela à emissora depois de 16 anos. A participação anterior dela foi na série Amazônia.

Fotos: Adão / AgNews

Tereza Seiblitz já fez reflexão sobre a sua aparência

Em 2022, Tereza Seiblitz fez uma reflexão nas redes sociais ao ver comentários sobre a sua aparência e dos outros atores após ter sido flagrada pelos paparazzi.

"Essa coisa da aparência é uma questão tão forte. Vi uma matéria dizendo 'olha só como ela está horrorosa, agora'. Várias pessoas vieram comentar. A primeira sensação que tive com isso, essa diferença da expectativa que as pessoas tem com o ator foi quando tinha 23, 24 anos quando fazia um musical. Eu fazia personagem que dançava, era uma mulher que voava, um ser mítico. Eu não usava maquiagem, usava só um pouco de purpurina. No dia seguinte à apresentação, estava tomando um suco na loja de sucos que tinha ali e alguém falou da peça, falando da 'mulher maravilhosa, linda'. A pessoa que trabalhava na loja falou que era eu. E a pessoa: 'não era você, era uma mulher enorme, maravilhosa'. Isso é uma das maravilhas de ser ator e uma das realidades da vida. Primeiro essa coisa da magia do palco, da luz, do enquadramento", disse ela na época.

E completou: "Quando você analisa as imagens da matéria que me mandaram, eu como Dara [personagem de Explode Coração], de frente, de roupa de Dara, com iluminação... A diferença de uma foto frontal com um fotógrafo maravilhoso e um paparazzi, que tira fotos geralmente de lado, quando você não está olhando, olhando para baixo, em uma feira... É muito diferente. Não tem como ser igual. Outra coisa que acho muito doida é como uma pessoa imagina que a outra vai estar igual vinte e seis anos depois? Só se a pessoa virou uma Barbie, e não é a minha intenção".