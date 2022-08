Sem maquiagem, Tereza Seiblitz desabafa sobre a passagem do tempo: ''Não tem como ser igual''

Tereza Seiblitz usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a passagem do tempo e sua aparência

Redação Publicado em 03/08/2022, às 20h00

Na última terça-feira, 2, Tereza Seiblitz (58) usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a passagem do tempo e sua aparência.

Sem maquiagem, a musa dos anos 90, fez um vídeo onde aparece criticando uma matéria recente na qual compararam sua imagem de hoje com registros de sua juventude.

"Essa coisa da aparência é uma questão tão forte né? Eu sento, eu vi... Saiu uma matéria dizendo: 'olha só como ela está horrorosa agora' e várias pessoas vieram comentar e tal...", iniciou ela.

Em seguida, ela contou uma história que aconteceu com ela quando tinha 23 anos e estrelava uma peça, mas não foi reconhecida por uma fã: "A primeira sensação que eu tive com isso com a diferença da expectativa que as pessoas têm do ator, foi quando eu tinha uns 23, 24 anos fazendo Mayã, um musical. E eu fazia esse personagem que dançava, enfim, que era uma mulher que voava era um ser mítico e eu não usava maquiagem. Eu botava um pouquinho de purpurina aqui e pronto!"

"Eu falei: 'Eu faço a Mayã'. E ela falou: 'Não, era uma mulher enorme, linda, maravilhosa, não era você.'. Então isso é uma coisa, é uma das maravilhas de ser ator, e uma das realidades da vida. Primeira coisa da magia do palco ou da encenação ou da luz no enquadramento tudo isso...", continuou ela.

Mais tarde, durante seu depoimento, ela explicou que é difícil comparar duas imagens que são completamente diferentes: "Quando se analisa as duas imagens que estão lá que me mandaram, eu de Dara, de frente, de roupa, de Dara com iluminação, cabelo de Dara que nem esse aqui eu eu estou agora de escova... Então a diferença daquilo de uma foto frontal com um fotografo maravilhoso e um paparazzi que tira fotos geralmente de lado, quando você não está olhando, olhando para baixo, numa feira, é muito diferente, não tem como ser igual."

Po fim, ela ainda falou sobre como as pessoas mudama através do tempo: "E outra coisa que eu acho muito doida é como a pessoa imagina que a outra vai estar igual, 26 anos depois, não é possivel gente! Só se eu virar uma Barbie e não é a minha intenção".

Confira o vídeo de desabafo de Tereza Seiblitz sobre o tempo e sua aparência:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tereza Seiblitz (@terezaseiblitz)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!