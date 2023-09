Leão Lobo detona Clodovil e conta histórias escabrosas: "Pior pessoa que eu conheci"

Leão Lobo detona Clodovil e revela histórias dos bastidores; eles foram colegas em duas emissoras

O jornalista Leão Lobo mostrou sinceridade ao relembrar o período em que foi colega de Clodovil Hernandes. Durante muitos anos, os dois eram vistos no ar. Em alguns momentos, eles chegaram a dividir a mesma emissora.

“É a pior pessoa que eu conheci no meio artístico. Tudo o que eu vi era uma coisa muito ruim”, disse ele ao PodTudo. O profissional então lembrou um dos episódios escabrosos que presenciou ao lado de funcionários.

"Uma vez eu fazia um programa na Rede Mulher e ele também. Eu tinha sentado para gravar e chegou o Lars Grael [ex-iatista] que tinha acabado de perder a perna naquele acidente. Ele estava sendo maquiado, a perna mecânica encostada na parede. O Clodovil chegou e falou: “botou a perninha pra tomar sol?”. Ficou aquele branco, ninguém conseguia olhar, aquele constrangimento”, disse.

Leão Lobo também contou uma história de quando ele foi a "ponte" para levá-lo para participar do programa comandado por Silvio Santos no SBT. "Ele queria fazer o programa Silvio Santos, pedi pra ele e foi lá com a produção. Chamou ele, o Silvio riu, o júri riu, gravou o programa. Quando acabou, o Silvio disse que ele era divertido, mas não servia pra trabalhar na emissora dele”, contou o jornalista.

Só que anos depois, eles se reencontraram na TV Gazeta e Clodovil o atacou gratuitamente. "Você continua puxando o saco de seu patrão? Tem que continuar mesmo, para pagar os garotos que você usa", relatou Leão Lobo que não economizou nas palavras. "Ele era uma pessoa hostil, ele nunca assumiu. Era uma pessoa má", afirmou ele.

Clodovil Hernandes morreu em 2009 após uma série de problemas de saúde. Ele enfrentou um câncer na próstata e um infarto. Seu estado de saúde se deteriorou rapidamente após dois AVCs, o último fatal que o levou em 17 de março de 2009. Ele morreu sem deixar herdeiros.

