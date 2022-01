Leandro Hassum se derrete pela esposa ao fazer declaração: "Juntos somos um"

Apaixonado, o ator Leandro Hassum emocionou os internautas ao se declarar à esposa, Karina Hassum

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h19

Leandro Hassum (48) emocionou a web ao fazer declaração apaixonada!

Ao lado da esposa, Karina Hassum, o ator aparece em um belo registro dos dois, com o céu de fundo.

Na legenda da homenagem feita em suas redes sociais, o ator se derrete pela mulher.

"Sentindo falta desse abraço que nunca… nunca me faltou. Saudade dessa luz que vc trás mesmo quando as nuvens pesadas teimam em tentar esconder. Vc é tão melhor do que eu. Vc sempre me ensina, sempre. Juntos somos um. Te amo", escreveu apaixonadamente.

- Completando 48 anos, Leandro Hassum faz reflexão nas redes sociais

Karina correspondeu o carinho do amado com um comentário especial: "Que lindo meu amor! Também estou morrendo de saudades, preciso ter vc sempre juntinho de mim para tudo ter cor e brilho! Te amo te amo te amo".

Nos comentários, os seguidores e fãs do artista rasgaram elogios ao casal e à homenagem carinhosa.

"Lindo demais ver essa mensagem! Que Deus abençoe muito mais vcs!", desejou uma seguidora. "É lindo o jeito que vc fala dela! Parabéns", elogiou outra. "Que lindos! Felicidades sempre", comentou uma terceira.

Hassum é casado com a empresária Karina Gomes Hassum desde 1998. Juntos, eles têm uma filha, Pietra Hassum (22), que já contracenou com o pai em um filme da Netflix.

Confira a declaração apaixonada de Leandro Hassum à esposa