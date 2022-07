Leandro Hassum celebra estreia de novo filme na Netflix: ''Vocês vão se identificar''

'Vizinhos', novo filme da Netflix com Leandro Hassum, chega ao catálogo na plataforma de streaming no dia 1º de setembro

Quem estava com saudade de assistir Leandro Hassum (48) nas telinhas já pode marcar a data da estreia do novo filme do ator em seu calendário! No dia 1º de setembro, a Netflix vai lançar o filme Vizinhos, com ele como protagonista.

A novidade foi noticiada pelo próprio humorista nesta quarta-feira, 20, através de uma postagem cheia de diversão e sentimentalismo no Instagram.

Na rede social, ele publicou um registro de bastidores no qual apareceu ao lado de Maurício Manfrini (52), Júlia Rabello (40) e Marlei Cevada (47), as outras estrelas do longa, e fez brincadeirinhas sobre o lançamento.

“Agora é oficial! Estamos chegando! Estreia confirmada para 1º de setembro, na chefona, Netflix,, nosso novo filme Vizinhos…”, começou na legenda. “Uma história que vocês vão se identificar, acreditem [risos]... Até porque, quem não tem um vizinho ‘amado’, ‘fofo’, ‘consciente’ e que chega na hora nada ideal? Você tem um vizinho? Que sorte! Ou não”.

“Feito com muito amor, entrega e querendo levar leveza e diversão pra vocês que nos deixam entrar na casa de vocês pelo Tudum [referência à plataforma de streaming]. Já estou aqui igual o Walter (personagem), tendo um colapso de ansiedade ‘boa’”, brincou o pai de Pietra (22) em seguida.

“Chefona, pode antecipar isso aí, não? E ai, Toninho [personagem de Maurício] qual a boa de hoje? Sossego ou quebradeira? Obrigada por tudo e por tanto equipe/família”, agradeceu o artista ao final.

Veja o registro inédito de Vizinhos, novo filme da Netflix estrelado por Leandro Hassum, Maurício Manfrini, Júlia Rabello e Marlei Cevada:

