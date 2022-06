Larissa Manoela e Duda Brack publicam bastidores de cena de briga em Além da Ilusão: ''Amigas & Rivais''

Larissa Manoela e Duda Brack publicaram uma série de cliques onde ela aparece nos bastidores de uma cena de briga em Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 19h38

Nesta terça-feira, 14, foi ao ar durante a novela Além da Ilusão, uma cena de briga entre as personagens Isadora e Iolanda, interpretadas respectivamente porLarissa Manoela (21) e Duda Brack (28).

A dupla então decidiu usar as redes sociais para exibir um pouco dos bastidores da gravação desse momento especial e super importante para a trama das 18h.

As atrizes publicaram alguns cliques onde elas aparecem em cena, caracterizadas como suas personagens, enquanto faziam caras e bocas para as lentes das câmeras, exibindo com detalhes as maquiagens imitando machucados.

Na legenda, elas falaram com carinho da gravação dessa cena: "Amigas & Rivais. Em Além da Ilusão vocês vão conhecer a “pinscher” Isadora usando suas garrinhas pra situar e colocar a Iolanda em seu devido lugar. Prepara que é mais um capítulo quente. Parceria deliciosa"

Rapidamente, os seguidores das artistas passaram a comentar no post: "Maravilhosas!", disse um. "Que rivais amadas!", escreveu outro. "Lindas e perfeitas!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Larissa Manoela e Duda Brack nos bastidores de cena de briga em Além da Ilusão: