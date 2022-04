Kourtney Kardashian comemorou seu aniversário em grande estilo ao lado do marido e da famíia

A Kardashian comemorou seus 43 anos em um parque de diversões com o marido e os enteados

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 17h36

Nesta última quarta-feira, 20, Kourtney Kardashian postou em seu Instagram uma foto celebrando seu aniversário de 43 anos.

A influenciadora foi para os parques de diversões da Disney com o marido, os enteados e seu filho Reign (7).

Na legenda da postagem, a Kardashian escreveu: "Grata por todas as bênçãos que Deus me deu no meu 43º ano de vida. Coração cheio".

O marido de Kourtney, o baterista Travis Barker (46), comentou no post e disse: "Tão abençoado por você ter nascido, feliz aniversário".

O aniversário da irmã de Kim (41) e Khloé (37) foi no dia 18 e ela recebeu diversas homenagens de sua família em seu dia.

