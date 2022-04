Kourtney Kardashian recebe homenagens das irmãs e do marido em seu aniversário

Kourtney celebra seus 43 anos neste dia 18 e recebeu homenagens da sua família nas redes sociais

Kourtney Kardashian completa 43 anos nesta segunda-feira, 18, e recebeu diversas homenagens celebrando seu dia!

O marido da influenciadora, Travis Barker (46), postou uma foto em preto e branco do casal recém-casado no seu Instagram, e escreveu na legenda do post: "Minha melhor amiga, minha amada, meu tudo. Feliz aniversário Kourtney Kardashian. Eu te amo".

A aniversariante respondeu o baterista nos comentários dizendo: "Tudo que eu poderia sonhar e mais". Kourtney e Travis se casaram em Las Vegas no começo do mês.

Kim Kardashian(41) também celebrou o aniversário da irmã com diversas fotos. Nos cliques, as irmãs apareciam na praia com roupas de banho azuis.

"A cada ano ao redor do sol com você, eu aprendo e cresço e evoluo mais por causa de você! Obrigada por me ensinar a sempre seguir em frente e seguir meu coração mesmo se ninguém mais entenda. Eles simplesmente não estão no nosso caminho de crescimento, risos. Feliz aniversário Kourtney Kardashian! A felicidade cai tão bem em você. Eu te amo muito!", escreveu Kim no seu Instagram.

E Kourtney respondeu o desejo de feliz aniversário da irmã escrevendo: "Eu te amo muito! Nos continuamos crescendo e evoluindo e aprendendo juntas".

A outra irmã da aniversariante, Khloé Kardashian (37) postou fotos de 2005 com Kourtney em uma viagem para Cabo, no México.

"Kourt, eu rezo para que este aniversário seja um dos melhores até agora. Você me ensinou que a vida só melhora se você permitir. Você me ensinou a viver a vida ao máximo e agir como se ninguém tivesse assistindo", escreveu a irmã caçula de Kourtney.

Confira aqui os posts em homenagem ao aniversário de Kourtney!

