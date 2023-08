Kim Kardashian surge em poster de nova temporada de série e web reage: “Vai emocionar”

A influenciadora Kim Kardashian irá protagonizar a nova temporada da série “American Horror Story” e ganhou um poster individual

Nesta terça-feira, 15, foram divulgados posters da nova temporada da série American Horror Story. A série de terror criada por Ryan Murphy vai para sua 12ª temporada, que será estrelada pela atriz Emma Roberts e a influenciadora Kim Kardashian.

A temporada que leva o nome de “Delicate”, é baseada no livro “Delicate Condition” escrito por Danielle Valentine e terá sua estreia na televisão americana em setembro deste ano. O poster individual da estrela do reality-show “The Kardashians” foi alvo de diversas opiniões nas redes sociais.

Alguns espectadores se animaram com a presença de Kardashian na nova temporada, e rasgaram elogios à socialite no poster da série. “Meu Deus, belíssima”, comentou um fã. “Vai emocionar demais”, ainda apostou outro espectador. E outro admirador ainda comentou sobre as críticas negativas que o anúncio de Kardashian no elenco recebeu: “Meu sonho é ela entregar tudo e calar a boca do povo que criticou desde o anúncio dela”.

Porém, o poster e a participação da irmã de Kourtney e Khloé Kardashian na série renderam diversas críticas por parte dos internautas. “Qualquer um é ator hoje em dia né”, comentou um. Outro perfil ainda escreveu: “Não serviu”. E outra espectadora comentou: “Horrível, pode apagar”.

Muitas pessoas nas redes sociais começaram a comparar a participação de Kim na série com a participação da cantora Lady Gaga na quinta temporada, intitulada “American Horror Story: Hotel”. “A cara da Gaga”, opinou um espectador. Outra fã escreveu: “Linda a Gaga”. E um perfil ainda comentou: “Pensei que era a Gaga”.

A décima segunda temporada de American Horror Story contará a história de Anna, uma atriz que está convencida de que alguém (ou algo) está querendo prejudicar suas tentativas de ficar grávida. O livro em que a série de baseou, que ainda não foi lançado, foi descrito como “uma versão feminista de ‘O Bebê de Rosemary’”.

A autora do livro “Delicate Condition”, que também está envolvida na produção da série, comentou um pouco sobre a história: “A história é basicamente um horror sobre gravidez. A trama explora elementos reais da gravidez, além de destacar o silenciamento que as mulheres passam durante esse período – expondo todos os sintomas que não discutimos publicamente por motivos estranhos”.

🚨 Kim Kardashian em novo pôster promocional de #AHSDelicate. pic.twitter.com/KsLQJwsrya — American Horror Story Brasil (@ahsfx_br) August 15, 2023

Ousada!

Recentemente, Kim Kardashian surpreendeu seus seguidores ao publicar novas fotos. A influenciadora apareceu com um look mínimo nadando em uma piscina. A peça dourada chamou atenção dos fãs.

Além de posar na piscina, a estrela de “The Kardashians” ainda posou sorridente ao montar apenas vestindo a roupa de banho em uma bicicleta. Na legenda ela ainda revelou que as fotos foram tiradas em Puglia, na Itália.