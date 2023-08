Kim Kardashian choca ao aparecer com look mínimo dourado

Na piscina e em bicicleta, Kim Kardashian choca ao exibir curvas exuberantes em look dourado

A empresária e modelo Kim Kardashian chocou com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 15, a socialite norte-americana compartilhou cliques tirados em uma piscina e chamou a atenção ao surgir com uma roupa de banho dourada.

Vestindo o biquíni, de tamanho pequeno e bem fino, a estrela de Keeping Up With The Kardashians ostentou suas curvas exuberante, dando um show de beleza. Além da piscina, a famosa ainda apareceu em cima de uma bicicleta.

"Nite swim in Puglia", escreveu ela sobre a noite nadando em Puglia, região na Itália. Nos comentários, ela recebeu vários elogios, afinal, a musa conta com mais de 363 milhões de seguidores na rede social.

Após o fim de Keenping Up With The Kardahians, Kim Kardashian e sua família está mostrando sua vida no The Kardashians. Na última temporada, ela mostrou o drama que está vivendo com o ex-marido e pai de seus quatro filhos, o cantor Kanye West.

Nas últimas semanas, a milionária levou um de seus filhos para conhecer Neymar Jr. O pequeno Saint ficou super animado ao conhecer o craque do PSG. O garoto estava vestindo uma camiseta do ídolo e teve a oportunidade de conhecê-lo após o jogo. Em suas redes sociais, a mãe publicou um vídeo do filho animado quando o ídolo lhe mandou um tchauzinho.

Kim Kardashian revela arrependimento em namoro com Pete Davidson

Kim Kardashian, revelou que só namorou Pete Davidson para fugir do drama com seu ex-marido, Kanye West. A estrela do reality refletiu sobre seu antigo relacionamento com Pete Davidson nos meses após o pedido de divórcio do rapper e observou que, em retrospecto, ela não estava realmente pronta para voltar a namorar.

Em conversa com suas irmãs Kendall e Kylie Jenner, Kim disse que ainda não havia processado totalmente a situação com o pai de seus filhos quando conheceu o comediante: "Eu definitivamente entrei em outro relacionamento tão rápido".

"Isso afastou minha mente das coisas, e essa não é uma opção fugir das coisas. É melhor lidar, curar - isso é bom - lidar, curar, sentir", concluiu.

A empresária pediu o divórcio de Kanye em fevereiro de 2021, após quase sete anos de casamento. Ela então começou a namorar Pete depois de apresentar o Saturday Night Live em outubro e eles formaram uma conexão.

Kim e Pete ficaram juntos por nove meses. Enquanto Kim estava em um relacionamento com Pete, Kanye o atacou nas redes sociais e em sua música. O vencedor do Grammy também postou o que pareciam ser capturas de tela de suas trocas de mensagens com ela online, incluindo seus apelos para que ele parasse de xingar o namorado.