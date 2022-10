Juliana Paiva revela como foi encerrar contrato com a Globo: 'Liberdade'

Juliana Paiva abre o jogo sobre nova fase na carreira após encerrar o contrato de exclusividade com a Globo

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 19h12

Em participação no programa Faustão na Band, a atriz Juliana Paiva contou como está a sua vida após encerrar o contrato fixo com a Globo. Ela revelou como se sentiu com a nova fase em sua carreira.

“Essa liberdade me encanta”, disse ela, e completou: “São muitas possibilidades, o mercado graças a Deus está muito aquecido e acho que é o momento de poder se aventurar”.

Inclusive, a estrela contou que quer fazer projetos no cinema e no streaming. "Eu acabei de encerrar o meu contrato de longo prazo com a Globo, contrato de exclusividade, e isso ainda me possibilita de voltar a fazer novelas, mas eu posso também transitar pelos streamings e fazer cinema - que é uma coisa que estava com muita saudade e não podia fazer por conta do contrato", afirmou ela.

Por fim, ela contou que, no momento, está dedicada aos seus projetos pessoais. “Eu tenho meus projetos pessoais que eu posso colocar na praça e acho que, cada vez mais, as pessoas estão consumindo tudo. É internet rolando em paralelo o com o que acontece na TV e no cinema. É muito rico artisticamente porque possibilita novos desafios e novos personagens”, contou.

Juliana Paiva anuncia o fim do contrato com a Globo

Em setembro, Juliana Paiva contou sobre o fim do contrato de exclusividade com a Globo nas redes sociais. "Hoje compartilho com vcs uma nova página da minha linda história de 13 anos com a @tvglobo. Decidimos nesse momento não renovar o contrato de exclusividade e partir pra contratos por obra!", disse ela.

Em seguida, ela contou que já existem conversas sobre novos trabalhos. "Ok Ju, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o nossa relação continua e que até já existem possíveis projetos futuros na casa, mas que agora vou poder expandir a minha arte pra outros lugares tbm, por não ser mais exclusiva da emissora!".

"Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda…tantos personagens vividos com total entrega e amor! A vontade de seguir contando novas histórias juntos existe e é completamente mútua!", continuou.

Por fim, Juliana desejou por coisas boas no novo ciclo. "Que seja doce! Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira! A arte é imensa! Com amor, Ju!", concluiu ela.