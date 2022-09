Juliana Paiva encerra contrato de exclusividade com a Globo: ''Novas possibilidades''

A atriz Juliana Paiva compartilhou uma carta aberta anunciando o fim do seu contrato de exclusividade com a Globo

Nesta segunda-feira, 19, Juliana Paiva (29) anunciou o fim do seu contrato de exclusividade com a Globo. A atriz relembrou fotos das suas personagens e comentou sobre o novo momento na carreira.

A artista resolveu não renovar o contrato após 13 anos trabalhando na emissora. "Hoje compartilho com vcs uma nova página da minha linda história de 13 anos com a @tvglobo. Decidimos nesse momento não renovar o contrato de exclusividade e partir pra contratos por obra!", disse ela.

Em seguida, ela contou que já existem conversas sobre novos trabalhos. "Ok Ju, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o nossa relação continua e que até já existem possíveis projetos futuros na casa, mas que agora vou poder expandir a minha arte pra outros lugares tbm, por não ser mais exclusiva da emissora!".

"Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda…tantos personagens vividos com total entrega e amor! A vontade de seguir contando novas histórias juntos existe e é completamente mútua!", continuou.

Por fim, Juliana desejou por coisas boas no novo ciclo. "Que seja doce! Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira! A arte é imensa! Com amor, Ju!", concluiu ela.

