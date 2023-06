Juliana Alves abre o jogo sobre separação: 'Não foi de uma hora para outra'

Recém-separada, a atriz Juliana Alves, que está no elenco de Amor Perfeito, fala sobre a vida após o fim do casamento e como contou sobre o divórcio para a filha

A atriz Juliana Alves, que está no elenco da novela Amor Perfeito, da Globo, contou detalhes sobre a sua vida após o fim do casamento com o diretor Ernani Nunes, com quem teve uma filha, Yolanda, de 5 anos. A estrela relembrou como contou para a filha sobre o término do relacionamento e como é passar alguns dias longe da herdeira quando ela está na casa do pai.

"É lógico que não foi de uma hora para outra, mas a gente conseguiu estabelecer uma relação de amizade com todo cuidado que uma separação requer. É um processo, e ainda estamos construindo essa convivência. A forma de contar para a nossa filha sobre a separação foi muito peculiar. A gente não fez um anúncio oficial. Ela foi vivenciando a nova casa do pai e, a partir daí, passou a entender as coisas", disse ela em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "Ele frequenta a nossa casa também. Isso é muito positivo para todos, porque ela é muito grudada comigo e com ele. Ela não precisa sentir o divórcio da mesma maneira que a gente sente. Óbvio que, de alguma forma, ela sente. Tem sido desafiador. E mais tranquilo do que imaginava que seria".

Logo depois, ela falou sobre a saudade da filha quando a herdeira está na casa do pai. "Quando era casada, sempre que voltava do trabalho, ela estava em casa. Agora, isso nem sempre acontece, porque ela também fica com o pai. Eu senti muito essa ausência. Precisei me acostumar com a ideia de estar livre num fim de semana inteiro e não poder estar com ela. No mais, já vivi outras fases estando solteira e agora me sinto mais madura, conseguindo me conectar mais comigo e com o meu trabalho. É tudo uma questão de tempo mesmo. Não há mais aquele desespero de quando a gente é mais nova", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam)

O fim do casamento de Juliana Alves e Ernani Nunes

A separação de Juliana Alves e Ernani Nunes foi anunciada por ela em dezembro de 2022. "Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir. Como tiver que ser", disse ela.

Então, a artista pediu respeito neste momento delicado da vida. "Com o TEMPO vamos lidar melhor com tudo. Peço cuidado e respeito a este momento. Estamos focados em novos trabalhos e cheios de esperança. Seremos sempre de alguma maneira uma família. E o amor sempre será um elo entre nós. É hora de ressignificar e seguir", afirmou.