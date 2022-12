Juliana Alves anuncia o fim do casamento: 'Demorei a expor isso'

Juliana Alves desabafa sobre o fim do casamento com Ernani Nunes: 'Não me deixa feliz'

A atriz Juliana Alves revelou o fim do casamento com Ernani Nunes nas redes sociais. Em um comunicado para os fãs, ela contou que o relacionamento deles chegou ao fim há pouco tempo, mas ela demorou para revelar o novo status civil publicamente.

"Eu e Ernani Nunes não estamos mais casados. Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir. Como tiver que ser", disse ela.

Então, a artista pediu respeito neste momento delicado da vida. "Com o TEMPO vamos lidar melhor com tudo. Peço cuidado e respeito a este momento. Estamos focados em novos trabalhos e cheios de esperança. Seremos sempre de alguma maneira uma família. E o amor sempre será um elo entre nós. É hora de ressignificar e seguir", afirmou.

Os dois começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2017, quando a atriz descobriu a gestação da filha. Juliana e Ernani são pais de Yolanda, de 5 anos. O trabalho mais recente dela na TV foi na novela Salve-se Quem Puder, da Globo.

Juliana Alves comemora o fim das gravações de seu novo filme

No elenco do filme 'O Sequestro do Voo 375', a atriz Juliana Alves comemorou o fim das filmagens com uma mensagem nas redes sociais. "Me despeço da Comissária de bordo Claudia, chefe de equipe do voo da nossa história. O reencontro será nas telas. E vem muita emoção por aí!… Hoje, compartilho com vocês minha alegria e minha gratidão por este trabalho- O filme sobre o caso real do sequestro de um voo da VASP em 1988", disse ela.

E completou: "Foram dias muito intensos e desafiadores, em condições novas, a serviço de uma super produção. Tenho muitas imagens de bastidores aqui( quem me conhece sabe que eu gosto de registrar rs ) mas teremos muitas oportunidades de falar de cada momento e de cada pessoa que encontrei nessa jornada linda! Aqui eu celebro este momento marcante da minha carreira com esse tradicional salto de alegria! Foi uma longa jornada pra chegar até aqui. Com todas as minhas dores e delícias ao longo da trajetória. Esse trabalho me impulsiona a continuar sonhando alto. Esse trabalho me reconectou com a atriz que sou e com tudo que posso ser".