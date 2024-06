Juan Paiva é pego de surpresa com atitude da filha e se emociona na Globo

Juan Paiva esteve no palco do Domingão com Huck e se emocionou ao ver sua filha carregando um buquê de flores na atração

Na noite deste domingo, 16, o ator Juan Paiva esteve no palco do Domingão com Huck. Como convidado do júri artístico da Dança dos Famosos, ele foi surpreendido por uma homenagem da família. Depois de receber recados de seu pai, sua mãe, sua esposa e sua filha, ele se emocionou ao ver o quarteto no palco da atração. A herdeira do artista carregava um buquê de flores.

Antes da surpresa, Juan Paiva falou de sua relação com a parceira, Luana Souza. Juntos há quase 11 anos, os dois são pais de Analice, de 9. "A Luana a gente se conheceu na escola mesmo e foi uma conexão de imediato. Uma pessoa que eu admiro muito, a mulher que ela é, a força que ela tem", lembrou ele, que foi pai aos 17 anos.

"E minha filha, Analice, que está crescendo, que está desenvolvendo as suas próprias ideias. Puxa minha orelha, me zoa, me chama pelo nome dos personagens quando quer me zoar. Me emociono porque eu nunca parei pra pensar na minha vida real. Eu só estou vivendo. Ver relatos de pessoas que eu amo... isso me toca muito", disse ele, emocionado.

Para encerrar as homenagens de forma especial, Juan Paiva foi surpreendido no palco do Domingão pela presença da família. Sua filha, Analice, apareceu carregando um buquê de girassóis, também com lágrimas nos olhos. Surpreso, o ator de Renascer não segurou a emoção.

Vidigal

Em outro momento da atração, o ator contou que ainda mora no Vidigal por causa de sua família e de seus amigos. "É o lugar em que eu me sinto bem", explicou.

E completou: "Quero levar essa vivência pra minha filha, de contato humano, de calor humano, pra ela entender como funciona a vida. Ela já é uma pessoa privilegiada, não passou e não vai passar, se Deus quiser, pelas coisas que eu passei, mas eu quero que ela entenda como funciona a vida, o pé no chão, a base. Acho que isso é o mais importante de tudo", disse o ator.

"A favela... são muitas cores. Alegria. Assim como qualquer lugar, também tem o seu lado negativo. Virou um lugar estereotipado, mas as pessoas precisam vivenciar a favela, e a favela precisa ter mais atenção do sistema, pra que a gente consiga se igualar. A gente fala tanto de igualdade, acho que a gente precisa dar atenção. São pessoas, seres humanos guerreiros, que não fazem mal a ninguém e só querem um lugar ao sol", complementou o ator.