José Roberto Burnier define volta à TV como emocionante e celebra 'terceira vida'

Apresentador do SP2, Burnier conversou com a CARAS Brasil sobre sua recuperação após sofrer um infarto e ressaltou a importância do exercício físico

José Roberto Burnier (62) voltou ao comando do SP2 nesta segunda-feira, 15. O jornalista estava afastado desde dezembro, quando sofreu um infarto. "Voltar à TV foi emocionante, minha segunda família está lá na Globo. Quero viver bastante, se Deus me permitir. Ele me deu uma terceira vida."

Em 29 de dezembro, Burnier se sentiu mal após a apresentação do jornal e buscou ajuda médica —decisão definitiva para sua saúde . Ele foi ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e, após exames, a equipe identificou um bloqueio total da principal artéria do coração.

Agora, o jornalista afirma que sua recuperação está melhor do que imaginava. "Não me sinto mais cansado, estou caminhando duas vezes por dia, voltando aos exercícios com calma, porque uma pequena parte do meu coração ainda está inerte", conta à CARAS Brasil.

Leia também: José Roberto Burnier tem seu quadro atualizado em boletim médico após cirurgia

Burnier acrescenta que a equipe do médico Roberto Kalil, que o acompanha há 30 anos, acredita que seu coração possa se recuperar totalmente num período de dois a três meses. Além disso, os profissionais ressaltaram a importância do jornalista ter um bom condicionamento físico.

O âncora conta que, apesar de não ter sido um grande jogador, sempre praticou esportes. Passou pelo basquete, tênis, vôlei e até mesmo natação. Hoje, ele se dedica à caminhada, corrida e treinos de musculação regulares, orientados pelo professor Franco Ferro.

"Me sinto bem fazendo exercício, não faço para ficar musculoso, bombado, nada disso. Faço para os meus órgãos funcionarem bem. Costumo dizer que o exercício físico é igual a mais tempo de vida, e quando eu faço os meus órgãos todos batem palma."

Mesmo não sendo muito presente nas redes sociais, Burnier conta que usou o susto que passou como uma forma de incentivar seus seguidores a praticarem exercícios físicos e também fazerem exames regulares para conferir a saúde.

O jornalista diz que, por ser filho de médico, sempre teve bastante cuidado com a saúde e interesse na área. Isso se intensificou em 2019, quando descobriu carcinoma na base da língua, originado de um HPV pego na adolescência. Desde então, ele já realizou 10 check-ups completos. Em 2024, Burnier entra no quinto ano de remissão do câncer.

"Se você gosta de viver, precisa saber se o seu organismo está bem para poder viver mais. Nada melhor que abrir os olhos para mais um dia de vida, minha alegria é essa", completa. "Estou muito feliz de começar o ano de 2024 com esse presentaço."

CONFIRA FOTO DE JOSÉ ROBERTO BURNIER E SEU MÉDICO: