José de Abreu revela detalhe da demissão da Globo: 'Me deu um prêmio'

José de Abreu relembra o que recebeu da Globo após ter o seu contrato fixo encerrado: 'Foi super honesta'

O ator José de Abreu (76) relembrou a sua demissão da Globo. Em 2020, ele teve o seu contrato fixo com a emissora encerrado e passou a atuar apenas em contratos por obra certa, que é quando ele é chamado para um trabalho específico.

Em entrevista ao canal TV 247, ele contou que recebeu todo o dinheiro que era devido pela emissora pelo rompimento. “Eu tinha salário da Globo, eu era contratado. Fui descontratado no meio da pandemia, mas eu tinha fundo de garantia, era pessoa física, tinha um bom fundo, me deu mais um prêmio. Além de pagar os 40% em cima de fundo, ainda me deram presente”, contou ele.

O artista ainda lembrou a sua conversa com o diretor de produção e criação da Globo, Carlos Henrique Schroder. “Ele disse: 'Zé não tem nada contra você, não é um divórcio, é uma separação temporária de corpos”, afirmou.

Recentemente, José de Abreu atuou na novela Mar do Sertão, da Globo. Ele também está no elenco de Guerreiros do Sol, que é uma nova produção do Globoplay.

José de Abreu curte passeio com a namorada

O ator José de Abreu (76) aproveitou uma tarde tranquila em sua rotina para curtir um passeio com a namorada, Carol Junger (24), que é 52 anos mais jovem do que ele. Os dois foram flagrados em um passeio romântico em um shopping no Rio de Janeiro.

O casal foi visto circulando pelos corredores do local e também tomando um vinho em um restaurante. Simpáticos, eles acenaram para os fotógrafos quando perceberam que estavam sendo fotografados.

Fotos: Edson Aipim / AgNews