José de Abreu é flagrado em passeio com a namorada que é 52 anos mais jovem do que ele

De férias da TV após Mar do Sertão, José de Abreu curte passeio romântico com a namorada, Carol Junger, que é 52 anos mais jovem do que ele

O ator José de Abreu (76) aproveitou uma tarde tranquila em sua rotina para curtir um passeio com a namorada, Carol Junger (24), que é 52 anos mais jovem do que ele. Na última terça-feira, 28, os dois foram flagrados em um passeio romântico em um shopping no Rio de Janeiro.

O casal foi visto circulando pelos corredores do local e também tomando um vinho em um restaurante. Simpáticos, eles acenaram para os fotógrafos quando perceberam que estavam sendo fotografados.

Vale lembrar que o ator está de férias da TV após interpretar o personagem Tertúlio na novela Mar do Sertão, da Globo, que terminou há poucos dias. Inclusive, ele levou um susto na reta final das gravações.

José de Abreu sofreu um acidente no set de gravação ao sofrer uma queda durante uma cena com o jegue Shôpi Centi. O animal empurrou o ator, que perdeu o equilíbrio e caiu. "O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela #MardoSertao: O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso. Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulancia da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Ja tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só", disse ele na época.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

José de Abreu relembra amizade com Alicinha Cavalcanti

Em passagem no Camarote CARAS na Sapucaí, José de Abreu relembrou a amizade com a promoter Alicinha Cavalcanti, que faleceu em decorrência de complicações da Afasia Progressiva Primária. "Eu tive a minha época... Foi a áurea de Alicinha Cavalcanti, ficamos muito amigos, ela era 'a promoter'. Deu um up na maneira de tratar os artistas, sempre muito profissional e ativa. Senti muito a morte dela, foi uma coisa muito triste", disse ele.

E completou: "Quando ela morreu eu já tinha meio que parado da badalação. Voltei pelos 30 anos da Caras, meio inesperado né? Eu falei vamos embora! A Caras foi a primeira revista, assim como Alicinha, que tratava o artista sem fofoca. Falava as coisas que a gente dizia. Foi uma revolução para nós artistas".