Jornalista massacra Val Marchiori em programa de TV: "Chique você não é"

Jornalista massacra Val Marchiori em programa de TV; ela foi duramente criticada por fala polêmica que gerou onda de protestos

O programa Fofocalizando desta quarta-feira, 29, repercutiu a fala polêmica de Val Marchiori. Nesta semana, em uma entrevista, ela fez críticas ao público que costuma frequentar um parque aquático do Ceará.

Na fala, ela criticou as pessoas que vão até o local. "Aquele Beach Park, é uma m*rda. Não gostei daquilo lá. Tinha uma probaiada (sic), aquele povo horrível. Aquilo foi a maior furada pra mim (...) Povo véio (sic), aqueles gordos desse tamanho caindo", declarou ela.

Agora, os apresentadores do programa criticaram duramente a fala da artista. O primeiro a falar foi o jornalista Thiago Pasqualotto. "Sempre desnecessária. Uma coisa é não gostar porque é sol, calor. Ela não gosta das pessoas, porque elas são feias, gordas, ou pobres. Val, você diminuir alguém não te faz mais rica e chique. Uma coisa que você não é, é chique. Ser chique é muito além e você não é. Você é cafona, sempre esses comentários. Chique você não é", massacrou ele.

Quem também criticou a artista foi Gabriel Cartolano. "Você acha que ela cria esse personagem? É difícil de acreditar. De alguma maneira, você tá atingindo o povo nordestino. Ela fala sobre pessoas gordas, mal odor… você tá atingindo as pessoas", declarou. Gaby Cabrini também lamentou a fala da artista. "O que me pega é que ela sabe o que é pobre, isso me deixa chateada", disparou ela.

Comemorou aniversário

Recentemente, a socialite Val Marchiori celebrou os 18 anos de seus filhos gêmeos, Victor e Eike. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com Evaldo Ulinski e ganharam uma linda homenagem da participante do programa Mulheres Ricas, da Band.

Em seu Instagram, a influenciadora posou ao lado de seus herdeiros e se declarou para os gêmeos. "Hoje vocês fazem 18 anos. Passa um filme na minha cabeça! Vocês são o meu melhor projeto de vida, meus amores! Que orgulho de ser mãe de vocês, que grandes homens estão se tornando. Agradeço a Deus por tê-los na minha vida", escreveu Val na legenda da publicação.