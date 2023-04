Jornalista esportivo Mauricio Noriega é demitido da Globo após 21 anos

Após 21 anos trabalhando na Globo, o jornalista Mauricio Noriega foi demitido da emissora nesta quinta-feira, 13

Após 21 anos, Mauricio Noriega (55) foi demitido da TV Globo nesta quinta-feira, 13! O jornalista esportivo era um dos principais comentaristas de futebol nas transmissões dos times paulistas no SporTV, e confirmou a demissão ao portal Notícias da TV.

"Foi hoje, acontece, vida que segue", afirmou ele. A emissora carioca tem feito uma série de demissões, e informou em nota que os cortes são necessários para manter sua disciplina financeira.

A última transmissão de Noriega no SporTV aconteceu no último domingo, 9, quando ele comentou a partida entre Palmeiras e Água Santa pela final do Campeonato Paulista ao lado de Milton Leite e o ex-jogador de futebol Richarlyson. Na ocasião, a equipe alviverde venceu o jogo por 4 a 0. Após a demissão, ele se despediu dos colegas através de um e-mail.

Leia o texto na íntegra:

"Hoje é dia de gratidão. Agradeço aos amigos João Henrique Pugliesi e Alexandre Boyd por terem aberto as portas do SporTV para mim lá em 2001. Agradeço aos amigos Daniel de Paula e ao saudoso Paschoal Filho por me oferecerem a oportunidade de ser comentarista de TV. Agradeço a Eduardo Moreno, Carlos Cereto e Idival Marcuso por me conduzirem em minha estreia num sonolento zero a zero entre União São João de Araras e Caxias, em agosto de 2002.

Agradeço ao Emanuel Castro por me dar a chance de ser Chefe de Reportagem, Comentarista e Apresentador do SporTV em todos os programas da casa --exceto o SporTV News--, inclusive lançando o Seleção SporTV e ancorando coberturas de Jogos Pan-americanos, Copa América, Mundial de Clubes, Mundial de Basquete e Euro. Agradeço ao genial Marco Mora por me dar a oportunidade de ser apresentador do Show do Intervalo e comentarista do Bom Dia São Paulo e do SPTV da Globo. A ele e a Luís Fernando Lima serei eternamente grato pela incrível solidariedade prestada quando da morte de meu amado pai. Humanidade e respeito.

Agradeço a Raúl Costa Jr., Mário Jorge Guimarães e Alfredo Taunay por me proporcionarem os melhores anos de minha vida profissional entre 2009 e 2018. Pude participar de eventos históricos da TV brasileira, como as coberturas da Copa de 2014 e da Olimpíada do Rio, que deu até no New York Times. Pude conduzir o Fogo Olímpico pelas ruas de meu Estado. Estive em inúmeras finais de Libertadores, Copa do Brasil, Copa América, Euro, ganhei prêmios, participei da transmissão da final da Copa América de 2015 que é até hoje o recorde em número absoluto de telespectadores na TV por assinatura.

Agradeço a amigos como Luiz Carlos Júnior e Lédio Carmona, Jota Junior, Victorino Chermont e Deva Pascovicci (em memória), Odinei, Ricardinho, Hernan, Tchê, Abe Neto, Mauro Naves, PC, Lino, Sálvio. Perdão se esqueci de citar alguém, mas a alma não esquece nunca. Dedico um obrigado muito especial ao meu parceiro, Milton Leite, companheiro de jornadas históricas, cuja preciosa amizade levarei pela vida como um tesouro.

Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, canal que me deu a oportunidade de realizar tantos projetos e viver experiências incríveis, fundamentais para me tornar o profissional que hoje sou. Desenvolvi com o pessoal da tecnologia de São Paulo uma versão caseira de um analisador tático que usamos no Seleção SporTV original, em 2006. Até o Tite e o Muricy quiseram utilizar. Fiz a primeira entrada por Skype em um programa do SporTV, no Redação, para desespero do saudoso Átila. Comentei duas finais de Copa do Mundo e estive no mesmo local por onde passeou de carrinho de golfe o gigantesco Nelson Mandela. Segurei uma emissora no ar por 15 minutos sozinho, de minha casa, pelo Skype, quando o SporTV simplesmente apagou em meio à pandemia. Tive a honra de apresentar uma vez e participar da última edição do Bem, Amigos! Pousei no Aeroporto Lech Walesa tendo ao meu lado no avião o Lech Walesa!

Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão. Sou grato por essa trajetória desde os tempos em que os tiros de fuzil assustavam, mas não tiravam a alegria da velha redação da Itapiru. Conheci muitos lugares, muitas pessoas e fiz bons amigos. Deixo um muito obrigado carinhoso a todos os companheiros de transmissões, operações, redação e cabine, coordenadores, motoristas, secretárias, produtores e produtoras e, principalmente, às meninas do figurino e da maquiagem de SP e do Íon. A gente não se vê mais por aqui, mas certamente se verá por aí. Beijos a todos os bons de coração. Maurício Noriega, o Nori", escreveu ele.

