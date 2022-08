Jojo Todynho posa de peruca em bastidores de seu programa: ''Depois vão dizer que foi sorte''

Cantora Jojo Todynho aparece bem diferente com cabelo curto e de franja em bastidores de seu programa, 'Jojo Nove e Meia', do Multishow

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 12h25

A cantora Jojo Todynho (25) apareceu bem diferente nas redes sociais ao compartilhar registro feito nos bastidores de seu programa!

A famosa, que venceu a 12ª temporada do reality A Fazenda, surgiu no camarim da atração Jojo Nove e Meia, no Multishow, nesta quarta-feira, 24.

Na foto, publicada em seu feed no Instagram, a artista posou com sorrisão no rosto e cabelo preto curtinho, na altura dos ombros, refletindo sobre a carreira e suas conquistas.

"Cansada, mas com a certeza que cada noite maldormida será recompensada. Não desista e não saia do foco. Às vezes, fico triste porque perco algumas coisas pessoais por estar longe, mas a vida é isso: ou foca ou foca. Depois vão dizer que foi sorte", escreveu Jojo Todynho na legenda da imagem.

"Lindona! Tô com saudades", declarou o maridão, Lucas Souza, nos comentários. "Belíssima!", "Gata", "Tá meiga", "Ameiii esse cabelo ficou parecendo uma menininha de 18 anos", "Maravilhosa", elogiaram os fãs.

Na primeira temporada, o talk show de Jojo era exibido às quintas-feiras. A partir de outubro, a cantora comanda o programa de segunda a sexta, às 22h45, em 15 episódios inéditos.

Jojo Todynho surge de franja nos bastidores de novo trabalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho faz relato emocionante após morte de empresária

Jojo Todynho usou as redes sociais recentemente para fazer um desabafo após a morte de sua empresária, Tati Diniz, aos 44 anos, em decorrência de complicações de um câncer. A apresentadora resgatou cliques e vídeos ao lado da amiga. "Ver uma pessoa que você ama dentro de um caixão é a pior dor que existe", relatou a estrela.

"É por isso que eu bato na tecla: não adianta fazer textão depois que morre ou dizer que amava. A gente demonstra amor em vida. Eu, com todo esse meu jeito duro, falo que amo", continuou.

