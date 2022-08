Jojo Todynho faz relato emocionante após morte da empresária: "A pior dor que existe''

Em novo relato, Jojo Todynho lamentou falecimento da empresária Tati Diniz e emocionou ao recordar momentos ao lado dela

A cantora Jojo Todynho (25) usou as redes sociais na noite da última quinta-feira, 18, para fazer um desabafo após a morte de sua empresária, Tati Diniz, aos 44 anos, em decorrência de complicações de um câncer.

Através de uma mensagem no Instagram Stories, a apresentadora resgatou cliques e vídeos ao lado da amiga e afirmou que faz questão de manifestar suas afinidades: "Ver uma pessoa que você ama dentro de um caixão é a pior dor que existe", relatou a estrela.

"É por isso que eu bato na tecla: não adianta fazer textão depois que morre ou dizer que amava. A gente demonstra amor em vida. Eu, com todo esse meu jeito duro, falo que amo", continuou ela na postagem.

Além de Jojo Todynho, outros famosos lamentaram a partida de Tati Diniz. As apresentadoras Tata Werneck (39) e Rafa Brites (35) também usaram as redes sociais para falar sobre a perda.

Ainda ontem, a artista emocionou os seus seguidores ao recordar um dos últimos encontros com a empresária no hospital. No vídeo, ela aparece indo encontrar a amiga com um lindo buquê de girassóis.

"Estou aqui sem chão me questionando porque, minha vida éramos tão apaixonadas uma pela outra, você me amava tanto, eu tenho tanto orgulho de você, pela sua garra, força de lutar até não aguenta, eu te amo tanto tanto tanto, é egoísmo da minha parte querer você aqui, mas é muito difícil aceitar sua partida, meu Deus que tristeza que tomar meu coração", disse ela. "Choro com saudades e com o vazio que Eu sentirei falta do seu sorriso, dos seus conselhos e da sua presença Que Deus lhe providencie descanso eterno. Tati", escreveu Jojo Todynho na legenda da publicação emocionante.

