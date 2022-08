Jojo Todynho lamenta morte de empresária: ''Sem chão''

Cantora Jojo Todynho lamentou falecimento de empresária e emocionou ao recordar encontro no hospital

Redação Publicado em 18/08/2022, às 11h10

Nesta quinta-feira, 18, a Jojo Todynho (25) começou o dia lamentando o falecimento de uma pessoa muito especial para ela, a empresária artística Tati Diniz. Aos 44 anos, ela morreu por complicações de um câncer.

Em sua rede social, a funkeira resgatou cliques ao lado da amiga e recordou um vídeo de quando a visitou no hospital recentemente.

"Estou aqui sem chão me questionando porque, minha vida éramos tão apaixonadas uma pela outra, você me amava tanto, eu tenho tanto orgulho de você, pela sua garra, força de lutar até não aguenta, eu te amo tanto tanto tanto, é egoísmo da minha parte querer você aqui, mas é muito difícil aceitar sua partida, meu Deus que tristeza que tomar meu coração", desabafou a cantora.

"Choro com saudades e com o vazio que Eu sentirei falta do seu sorriso, dos seus conselhos e da sua presença Que Deus lhe providencie descanso eterno. Tatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii", escreveu Jojo Todynho na legenda da publicação emocionante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Tata Werneck e Rafa Brites lamentam morte de Tati Diniz

Além de Jojo Todynho, outros famosos lamentaram a partida de Tati Diniz. As apresentadoras Tata Werneck (39) e Rafa Brites (35) também usaram as redes sociais para falar sobre a perda.

"Mesmo passando por todas as dificuldades que passou, nunca te vi reclamar. Eram só palavras de esperança. Hoje foi a primeira vez que você disse: "Amiga, está difícil". Você teve ao seu lado amigas que te amam. Seu filho que te ama. Hugo seu amor que te ama. Seus pais tão incríveis. Sua irmã que a irmã mais incrível do mundo. Até seu ex marido te ama. Todo mundo te ama. E esse amor jamais mudará. Eu te agradeço por tudo, minha amiga. Seus pais, seu filho e sua irmã foram incansáveis. Assim como você. Que Deus, Jesus, Nossa Senhora estejam te recebendo de braços abertos numa grande festa", escreveu a comediante e mãe de Clara Maria (2), do casamento com Rafael Vitti.

"Na nossa última conversa, falamos sobre o tempo e o espaço serem uma ilusão. Logo hoje, estou a milhares de quilômetros de distância da sua família. Queria abraçá-los forte, mas de você não me sinto longe, não. Ontem trocamos mensagem. Falamos que nos amávamos, e amor não acaba assim quando o corpo se despede, ele expande ao se libertar da densidade. Obrigada por TUDO o que você representa na nossa vida, na minha história profissional, no meu casamento, nas histórias mais engraçadas que temos juntas. Você encantou esse plano Tati. Honrarei a vida e cada segundo que me concederem aqui, pois assim você fez. Te amo", disse Rafa Brites.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!