Jojo Todynho estará no programa Central da Copa ao lado de Alex Escobar

Alex Escobar comemora parceria com Jojo Todynho e Fred no programa Central da Copa, que será exibido na Globo durante a Copa do Mundo do Catar

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 16h53

A cantora Jojo Todynho vai mostrar que também é fã de futebol! Nesta terça-feira, 20, ela foi anunciada como uma das participantes do programa Central da Copa, que será exibido na Globo durante a Copa do Mundo do Catar no final do ano. Ela vai brilhar na atração ao lado de Alex Escobar e Fred.

“Estar trabalhando na Central da Copa é de um grande reconhecimento. É um momento único, histórico. O meu pai de criação que foi embora, ele era fluminense, e essa semana eu descobri que o Fred vai estar no programa. Então vai ser uma forma de homenagear o meu pai de criação. E estar ao lado do Alex escobar é uma honra. Copa do Mundo sempre foi um momento marcante para mim. A gente pintava a rua, colocava bandeirinha, vai ser muito engraçado e estou muito feliz”, disse ela.

Alex Escobar conta sobre a nova temporada da Central da Copa

O apresentador Alex Escobar também contou o que os fãs podem esperar da nova temporada da Central da Copa. “A Central da Copa vai revisitar o que aconteceu ao longo do dia de uma forma leve e bem-humorada. Não é um programa de humor, não tem essa intenção, mas é um programa leve. É no fim da noite, a gente já viveu as emoções do coração batendo forte ao longo do dia, com vários jogos, então a Central da Copa vai ser o momento da descontração e da diversão. Para isso, terei a compania de Fred, que acabou de fechar a carreira de jogador e é super bem-humorado, ele está super animado para participar. Vamos ter também a querida Jojo Todynho, com ela tudo é possível, a gente vai se divertir demais com ela. Eu também já conversei com ela e ela está animadíssima”, disse ele.