João Vicente de Castro viverá o próprio pai em nova série

O ator João Vicente de Castro viverá seu pai, Tarso de Castro, em nova série sobre o jornal “O Pasquim”

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 15h55

Neste domingo, 28, foi anunciado que João Vicente de Castro interpretará seu pai, Tarso de Castro em uma nova série sobre o jornal “O Pasquim”.

Ainda segundo a coluna da jornalista Patrícia Kogut do jornal O Globo, a série é uma produção do streaming Paramount +.

O Pasquim foi um semanário criado por Tarso de Castro e outros jornalistas e cartunistas nos anos de 1960. Começando como um veículo de comportamento e humor, “O Pasquim” foi tornando-se um meio de

O apresentador do programa “Papo de Segunda” além de viver o pai, também está envolvido com a produção da nova série. A trama de seis episódios conta com alguns roteiros de Murilo Hauser.

“Vai ser uma loucura. Ainda não sabemos quando a gente vai gravar. E estamos fazendo convites para o elenco”, revelou João Vicente.

O ator costuma publicar homenagens ao pai em seu Instagram, a mais recente foi a duas semanas. “Ainda vivo no nosso mundo. Ainda moro no seu braço. Te amo, pai”, escreveu na legenda da publicação.