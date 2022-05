Jéssica Ellen aproveita o Dia do Trabalhador para relembrar alguns dos papeis mais importantes de sua carreira

Jéssica Ellen aproveitou o Dia do Trabalhador para lembrar os personagens mais importantes que interpretou em sua carreira

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 19h30

Nesta segunda-feira, 2, Jéssica Ellen (29) decidiu celebrar o Dia do Trabalhador um pouco atrasada e lembrar alguns dos principais papeis que fez durante sua carreira.

A atriz publicou uma série de cliques de diferentes personagens, entre elas Rita de Malhação, Adele de Totalmente Demais, Rose de Justiça, Daiane de Assédio e Camila de Amor de Mãe.

Na legenda, ela falou com carinho de cada uma dessas personagens: "Ontem foi o Dia do Trabalho e eu me peguei relembrando todas as personagens que já interpretei na minha carreira de atriz! Vocês lembram de todas? Qual delas vocês mais gostaram até hoje?"

"1ª - Rita - Malhação/ 2ª - Adele - Totalmente Demais/ 3ª - Rose - Justiça/ 4ª - Lucélia - Filhos da Pátria/ 5ª - Daiane - Assédio/ 6ª - Elaine - Cabeça de Nego/ 7ª - Giovanna - Ela e Eu/ 8ª - Vanessa - 3 Verões/ 9º - Jessica Luz - Meu Destino é Ser Star/ 10° - Camila - Amor de Mãe", finalizou ela, lembrando cada uma das 10 personagens escolhidas.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ótima em todas as personagens!", disse um. "Linda em todas!", falou outro. "Cada uma melhor que a outra", escreveu um terceiro.

Confira algumas das personagens importantes que Jéssica Ellen lembrou durante o Dia do Trabalhador: